Le feste proseguono e con loro, purtroppo, quest’anno sopraggiunge anche la necessità di stare in casa. Tuttavia lo stile e la moda non dormono mai, neanche durante un lockdown e, in particolare, durante Capodanno. È per questo che abbiamo pensato di proporvi qualche suggerimento per i look per Capodanno da sfruttare anche in casa, coniugando stile e comodità, capi confortevoli ed eleganti, colori accesi e colori neutri, capi in maglia, tute e pigiami eleganti e mini dress da sfoggiare a capodanno, pur restando (in pochi) tra le mura domestiche.

Abbinamenti per Capodanno: look comodi

Quest’anno la knitwear-mania (la passione per i capi in maglia) ci accompagnerà per tutta la stagione fredda, i gilet e i maglioni della nonna sono di tendenza e si presentano sotto molte forme e colori e niente meglio di un maglione a fantasia grida “Capodanno 2020” a pieni polmoni. Ecco allora i capi più confortevoli da scegliere per i nostri look festivi.

I maglioni in lane pregiate da scegliere

Vi piacciono le nuances chiare tipiche delle atmosfere scandinave? Scegliete un maglione in lana a pelo lungo come l’angora o il mohair in bianco, beige o color panna, il vostro look ricorderà le candide nevicate delle Dolomiti. È Natale e il rosso è il colore perfetto per celebrare la ricorrenza più amata di tutti i tempi: i maglioni con maniche a palloncino e trecce sul davanti sono un must have di stagione e risulteranno sicuramente più glamour degli indimenticabili maglioni natalizi di Bridget Jones, sia in versione crop top che a collo alto.

Gilet oversize da abbinare

Tra le tendenze irrinunciabili vi è poi lo stile da collegiale, che coniuga gilet oversize e camicie con maxi colletti ricamati e maniche a sbuffo. Per celebrare il Natale al meglio si potranno scegliere camicie in tessuti lucidi come il raso o la seta, oppure osare con qualche fibra lamé, senza mai dimenticarsi di un gilet, in tinta unita o, magari, a fantasia pied de poule.

Abbinamenti chic da camera: pigiama elegante e pantofole modello mule

Sarà capitato a tutti parecchie volte, durante l’ultimo anno ancora di più: restare in pigiama tutto il giorno, facendo smartworking a telecamera spenta o optando per la soluzione più decorosa look da lavoro sopra-pigiama sotto.

Pigiami in raso e paillettes

Durante le vacanze di Natale, però, stare comodi e in pigiama senza rinunciare a un tocco di stile ed eleganza è possibile: brand come Intimissimi, Oysho, Olivia Von Halle, poi ancora Dior, Louis Vuitton propongono pigiami in seta o raso dalle stampe floreali o in colori brillanti come il fucsia. L’alternativa perfetta per il Natale e il capodanno? Un pigiama in paillettes nero, rosso o verde petrolio.

Pantofole modello mule

Per completare il nostro abbinamento chic non si può rinunciare a un paio di pantofole à la Gucci modello Princetown: che siano col pelo o senza, le calzature modello mules sono perfette per aggiungere un tocco di raffinatezza al proprio look, proposte da Balenciaga, Aquazurra, Roger Vivier Dolce&Gabbana e tanti altri.

Capi festaioli e comodi per stare in casa: in velluto, paillettes e tessuti lamé

Con il capodanno alle porte tutti cercheranno di festeggiare come potranno. Se nonostante le restrizioni dovute alla pandemia siete in cerca di qualche idea da sfruttare per un look festivo da urlo, sappiate che stare in casa significherà anche stare al caldo: ci si potrà quindi sbizzarrire con minidress, modelli senza bretelle e tessuti leggeri che per un capodanno “fuori” forse non sarebbero stati adatti.

Capi in paillettes e metallizzati

Sarà banale dirlo ma paillettes, capi e calzature gioiello, tessuti cangianti metallizzati o in lamé e abiti tempestati di cristalli hanno sempre contribuito a trasmettere l’idea di un inizio anno brillante. In questo fine 2020 più che mai forse ce n’è bisogno: sbizzarritevi con maniche a sbuffo e paillettes in stile anni ’80, blazer con bottoni gioiello da abbinare a minidress a tubino, ruches, maxi colletti ricamati.

Abiti e capi in velluto

Un’alternativa dai toni più raffinati è data dai capi d’abbigliamento in velluto: che siano in rosso bordeaux, blu notte, nero o verde scuro il velluto è un tessuto tradizionalmente associato all’eleganza e ai look da sera invernali. Per quanto riguarda i colori quest’anno, come sempre, le possibilità sono infinite: dai classici oro, argento e rosso si può virare verso nuances neutre e chiare come il beige, il rosa antico (il rosa è il colore di tendenza sia per l’inverno che la primavera che verrà) o l’etereo bianco panna.