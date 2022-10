Borse a tracolla, i modelli “It Bag” della stagione

Pratiche e glamour, le borse a tracolla costituiscono l’elemento cruciale su cui verte l’arduo compito di rivoluzionare, da sé, l’intera mise invernale. Quelle di cui parlano le tendenze riguardanti le borse dell’autunno-inverno 2022/2023, poi, sono autentici piccoli-grandi capolavori di pelletteria. Comode per il modo in cui vengono indossate e declinate nei colori moda di stagione, queste sono davvero in grado di conferire sin da subito quel tocco unico ad ogni outfit. Ma vediamo insieme quali interessanti novità ci si prospettano.

Le borse must have del momento portano i colori moda dell’inverno

Foto Instagram @maisonvalentino

Oramai dovremmo averlo capito: più colorate sono, meglio è. Sono ancora una volta le nuances più intense e vivide a fare i colori moda dell’inverno, scelti senza esitazione anche per le borse più trendy del momento. Modelli in pelle stampata, lucida o martellata, in pelle matelassé oppure dalle geometrie e dai dettagli più originali poco importa, basta sceglierle coloratissime. Valentino Garavani propone il fucsia, accettiamo?

Largo alle mini bags (in tutte le forme e colori)

Foto Instagram @liujoglobal

Una delle nostre tendenze preferite, nonché tra le maggiormente popolari, è quella delle Mini bags: borse dalle dimensioni ridotte, micro, coniugano quest’anno i toni e le fantasie più belle in circolazione alle forme tra le più atipiche e disparate tra cuori, silhouette affusolate, sfere e tondi. Da Liu Jo a Guess, da Gucci a Miu Miu, mignon è sinonimo di stile ed eleganza moderna.

Tracolle Faux Fur: le più amate dalle fashioniste

Foto Instagram @kurtgeiger

Eccentriche e stravaganti, le morbidissime Faux Fur Bags dominano la scena nelle collezioni di piccoli e grandi marchi fashion. Un vezzo da sfoggiare con fiera sfrontatezza!

Tartan, animalier, pitone: le stampe più trendy dell’anno compaiono sulle borse da avere ora

Foto Instagram @kurtgeiger

Non mancano nemmeno esempi di borse texturizzate e/o a fantasia: l’animalier è ancora tra noi, per questo non stupisce affatto ritrovare foulard maculati, leopardati e zebrati adornare le tracolle di qualsivoglia brand.

E che dire dell’elegantissima stampa cocco sulle borse presenti nella nuova collezione Laura Biagiotti? L’effetto pitone regala all’accessorio un tocco d’impatto ricercato, tanto da completare persino i look più raffinati quali quelli da cocktail e da sera.

Ma ora dicci: qual è la tracolla che interpreta meglio il tuo stile?