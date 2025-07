500 lire d’argento con le caravelle, se sai quanto valgono corri subito a cercare nei cassetti

Forse non tutti sanno che ci sono delle monete che sono dei piccoli tesori proprio come le 500 lire d’argento con le caravelle, sapete quanto valgono? Tantissimo! Ecco perché, se ne trovate in giro per casa, magari non nella vostra ma in quella della nonna, sappiate che siete state molto fortunate.

A volte rovistando tra i cassetti per fare un po’ di ordine può capitare di trovare delle monete del vecchio conio, spiccioli che sono rimasti nascosti per tanto tempo e che appena riemergono alla vista fanno ricordate di tempi andati, almeno se avete abbastanza anni dietro le spalle da potervi ricordare l’epoca delle lire.

Se siete più giovani probabilmente non avrete nessuna scossa emotiva, ma non dovreste ugualmente sottovalutare le potenzialità di una vecchia moneta, ci sono in giro dei collezionisti che sono disposti a pagare cifre elevate pur di impossessarsi di pezzi che sono quotati in quanto considerati molto rari.

È proprio il caso delle 500 lire d’argento con le caravelle, se volete sapere di preciso quanto valgono ve lo sveliamo!

Quanto valgono le 500 lire d’argento con le caravelle

Per poter rispondere a questa domanda bisogna fare dei distinguo, visto che in circolazione ci sono state diverse tipologie di monete da 500 lire con le caravelle. Diciamo prima di tutto che è l’unica moneta in argento (835/1000) coniata durante la Repubblica Italiana utilizzata dai cittadini e non per puro scopo celebrativo.

La moneta era in qualche modo simbolo del boom economico, simboleggiava la potenza della lira e per farlo si decise di porre da un lato il profilo di una donna in abiti rinascimentali e dall’altro le tre caravelle con cui Cristoforo Colombo andò alla scoperta… dell’India, per poi ritrovarsi invece sulla terra d’America.

Ad ogni modo va detto che si tratta di una moneta abbastanza comune e il suo valore è dovuto alla quotazione dell’argento di cui è composta. Visto che pesa 11 gr, ogni moneta contiene 9,185 grammi di argento. Ma c’è un’eccezione, un esemplare che vale molto, molto di più e fa parte delle monete rare che valgono una fortuna.

Si tratta delle 500 Lire in argento con le caravelle che riportano la scritta “prova” e sono datate 1957, un solo esemplare può valere anche dodicimila euro! Poi ci sono anche le monete che raffigurano le bandiere delle Caravelle controvento, furono le prime messe in circolazione per poi essere sostituite da quelle con le bandiere rivolte verso la prua, che restarono in circolazione fino al 1967, quando al loro posto vennero stampate le banconote con lo stesso valore.