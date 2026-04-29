Scadenza dei trucchi, sai quanto durano i rossetti, gli ombretti e il mascara?

Rossetti, mascara e ombretti non durano per sempre: ecco cosa sapere per evitare rischi e usare il make-up in sicurezza. Quando si parla di cosmetici, uno degli aspetti più sottovalutati riguarda la loro durata. Molti prodotti per il trucco hanno una scadenza precisa, spesso indicata sulla confezione, ma non sempre rispettata. Il rischio non è solo quello di ottenere un risultato meno efficace, ma anche di incorrere in fastidi per la pelle o infezioni, soprattutto nelle zone più delicate come occhi e labbra. Capire quanto durano rossetti, ombretti e mascara è fondamentale per mantenere una corretta igiene nella beauty routine. Non basta osservare la data di acquisto: entrano in gioco fattori come l’uso quotidiano, la conservazione e il contatto con …

Rossetti, mascara e ombretti non durano per sempre: ecco cosa sapere per evitare rischi e usare il make-up in sicurezza.

Quando si parla di cosmetici, uno degli aspetti più sottovalutati riguarda la loro durata. Molti prodotti per il trucco hanno una scadenza precisa, spesso indicata sulla confezione, ma non sempre rispettata. Il rischio non è solo quello di ottenere un risultato meno efficace, ma anche di incorrere in fastidi per la pelle o infezioni, soprattutto nelle zone più delicate come occhi e labbra.

Capire quanto durano rossetti, ombretti e mascara è fondamentale per mantenere una corretta igiene nella beauty routine. Non basta osservare la data di acquisto: entrano in gioco fattori come l’uso quotidiano, la conservazione e il contatto con aria e batteri, che possono alterare la qualità del prodotto anche prima del previsto.

Quando il trucco non è più sicuro: segnali da non ignorare

Ogni prodotto cosmetico ha una propria “vita utile” dopo l’apertura, indicata spesso con il simbolo del barattolino aperto. Il mascara, ad esempio, è tra i più delicati: la sua durata media è di circa 3-6 mesi, perché l’applicatore entra continuamente in contatto con l’occhio, favorendo la proliferazione batterica. Un mascara vecchio può seccarsi, cambiare odore e diventare potenzialmente irritante.

Anche gli ombretti non sono eterni, anche se tendono a durare più a lungo, soprattutto quelli in polvere. Gli ombretti compatti possono durare fino a 2 anni, mentre quelli in crema hanno una durata inferiore. Texture che cambiano, difficoltà nella stesura o colori meno brillanti sono segnali evidenti che il prodotto non è più nelle condizioni ottimali.

Rossetti e altri cosmetici: errori comuni e buone abitudini

Il rossetto è uno dei prodotti più utilizzati e anche uno di quelli che si tende a conservare più a lungo. In realtà, la durata media di un rossetto è di circa 12-24 mesi. Con il tempo può cambiare odore, consistenza e persino sapore, segnali chiari che indicano che è arrivato il momento di sostituirlo. Temperature elevate o ambienti umidi possono accelerare il deterioramento.

Una buona pratica consiste nel conservare i trucchi in luoghi freschi e asciutti, evitare di condividerli e chiuderli sempre bene dopo l’uso. Anche la pulizia degli strumenti, come pennelli e spugnette, contribuisce a mantenere i prodotti più sicuri più a lungo. Piccoli accorgimenti quotidiani possono fare la differenza nella durata e nella qualità del make-up.