Si può utilizzare la crema solare dell’anno scorso?

Riutilizzare la protezione solare avanzata dall’estate precedente può sembrare una scelta pratica, ma nasconde rischi spesso sottovalutati per la salute della pelle. Con l’arrivo della bella stagione, molti rispolverano i flaconi dimenticati nel cassetto, chiedendosi se la crema solare dell’anno scorso sia ancora efficace. Il dubbio è più che legittimo, soprattutto considerando che questi prodotti svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dai raggi UV e nella prevenzione dei danni cutanei. Non sempre, però, ciò che appare ancora utilizzabile lo è davvero. La questione non riguarda solo la data stampata sulla confezione, ma anche le modalità di conservazione e l’uso fatto nel tempo. Calore, esposizione al sole e contaminazioni possono alterare la formula, riducendo la capacità protettiva. Capire quando è il …

Riutilizzare la protezione solare avanzata dall’estate precedente può sembrare una scelta pratica, ma nasconde rischi spesso sottovalutati per la salute della pelle.

Con l’arrivo della bella stagione, molti rispolverano i flaconi dimenticati nel cassetto, chiedendosi se la crema solare dell’anno scorso sia ancora efficace. Il dubbio è più che legittimo, soprattutto considerando che questi prodotti svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dai raggi UV e nella prevenzione dei danni cutanei. Non sempre, però, ciò che appare ancora utilizzabile lo è davvero.

La questione non riguarda solo la data stampata sulla confezione, ma anche le modalità di conservazione e l’uso fatto nel tempo. Calore, esposizione al sole e contaminazioni possono alterare la formula, riducendo la capacità protettiva. Capire quando è il caso di buttare un prodotto e quando invece può ancora essere usato diventa essenziale per evitare rischi inutili.

Quando la protezione non è più garantita

Le creme solari sono formulate per offrire una protezione stabile, ma non eterna. Generalmente, questi prodotti riportano un simbolo con un barattolo aperto e un numero che indica i mesi di durata dopo l’apertura. Superato questo periodo, la protezione dichiarata potrebbe non essere più affidabile. Non si tratta solo di una formalità: i filtri solari possono degradarsi nel tempo, soprattutto se esposti a condizioni sfavorevoli.

Un altro aspetto da considerare è l’aspetto stesso del prodotto. Se la crema presenta cambiamenti di odore, colore o consistenza, è un segnale chiaro che qualcosa non va. Anche una separazione degli ingredienti o una texture troppo liquida possono indicare che la formula si è alterata. In questi casi, continuare a usarla significa esporsi al sole con una protezione ridotta o nulla.

Errore comune: fidarsi solo della data

Molti consumatori commettono l’errore di controllare esclusivamente la data di scadenza, ignorando altri fattori determinanti. Una crema ancora “in data” ma conservata male può essere meno efficace rispetto a una leggermente più vecchia ma tenuta in condizioni ottimali. Lasciare il flacone sotto il sole in spiaggia o in auto accelera il deterioramento degli ingredienti attivi.

Un altro elemento spesso trascurato è la quantità utilizzata nella stagione precedente. Se il prodotto è stato aperto e usato frequentemente, è più probabile che sia stato esposto a batteri o aria, compromettendone la qualità. Per una protezione davvero efficace, gli esperti consigliano di utilizzare sempre prodotti freschi, soprattutto quando si tratta di esposizioni prolungate o pelli sensibili.