Perché non usare la birra come abbronzante, il rimedio da spiaggia che fa più male che bene

Spalmarsi la birra sulla pelle prima di esporsi al sole è uno di quei rimedi della nonna che non vuole saperne di scomparire. La teoria è che il luppolo e il malto favoriscano l’abbronzatura, lasciando la pelle lucida e morbida. La realtà, però, è molto diversa.

La birra non ha alcun fattore di protezione solare. Il suo contenuto di alcol, anche minimo, è un potente vasodilatatore: dilata i capillari superficiali, aumentando il flusso sanguigno e rendendo la pelle più arrossata e sensibile ai raggi UV. Invece di proteggerti, la birra accentua il rischio di scottature, arrossamenti e danni cellulari.

L’errore più comune è scambiare la sensazione di fresco data dall’evaporazione dell’alcol per un effetto lenitivo. In realtà, la pelle si disidrata più velocemente e si prepara a subire stress ben peggiori.

Zuccheri e malto creano una pellicola che intrappola il calore (e accelera l’invecchiamento della pelle)

La birra contiene maltosio, destrine e zuccheri che, una volta asciugati al sole, formano una sottile pellicola appiccicosa sulla pelle. Questa patina agisce come una lente: concentra i raggi UV invece di diffonderli, aumentando lo stress termico e ossidativo sulle cellule. Il risultato non è un’abbronzatura più rapida, ma un danno maggiore alle fibre di collagene ed elastina, con conseguente invecchiamento precoce della pelle – rughe, macchie solari e perdita di tono.

Inoltre, l’alcol altera il pH naturale della pelle (che si mantiene intorno a 5,5), indebolendo la sua barriera protettiva e rendendola più vulnerabile a infezioni, irritazioni e secchezza. Chi ha una pelle chiara o sensibile rischia scottature anche dopo pochi minuti di esposizione.

L’unico modo per abbronzarsi bene è la protezione solare (e la birra si beve, non si spalma)

L’abbronzatura è un meccanismo di difesa del corpo: i melanociti producono melanina per assorbire i raggi UV e proteggere il DNA delle cellule. Per attivare questo processo senza danni, la pelle ha bisogno di una protezione adeguata, non di aggressivi. Una crema solare con SPF 30 o 50, applicata mezz’ora prima dell’esposizione e riapplicata ogni due ore, è l’unico modo sicuro per abbronzarsi gradualmente.

Esistono anche oli abbronzanti specifici che contengono filtri UV e ingredienti lenitivi come la vitamina E, ma la birra non è tra questi. La prossima volta che senti il consiglio di spalmare birra per diventare bella scura, ricordati che la nonna aveva buone intenzioni, ma la scienza ha dimostrato che si sbagliava. La pelle non è una padella e l’abbronzatura non è una cottura. La birra, semmai, va bevuta (con moderazione) e lontano dal sole. Perché l’alcol, anche applicato sulla pelle, non è mai un buon consigliere.