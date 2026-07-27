Crema al latte buona a colazione al posto del solito yogurt, ma è buonissima anche come farcia e dessert

Delicata, vellutata e incredibilmente versatile, la crema al latte è la soluzione perfetta per una colazione diversa dal solito, ma anche per farcire torte e dolci o da gustare come dessert al cucchiaio.
La crema al latte fatta in casa conquista per il suo sapore delicato e la sua consistenza morbida. È una preparazione semplice che richiede pochi ingredienti, ma il risultato è una crema leggera e golosa, ideale da servire in una coppetta con frutta fresca, biscotti sbriciolati o una spolverata di cacao. Grazie al suo gusto equilibrato può rappresentare anche una valida alternativa allo yogurt durante la colazione.
Oltre a essere perfetta da gustare al cucchiaio, questa crema al latte è ottima come farcia per torte, rotoli, crostate morbide, pan di Spagna e dolci monoporzione. La sua consistenza stabile, una volta raffreddata, permette infatti di ottenere dessert raffinati senza appesantire il gusto, valorizzando ogni preparazione con una nota cremosa e delicata.
Ingredienti della ricetta
- 500 ml di latte intero
- 100 ml di panna fresca liquida
- 80 g di zucchero
- 40 g di amido di mais
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia oppure i semi di una bacca di vaniglia
Procedimento passo passo della ricetta
- Versate il latte in un pentolino insieme alla panna fresca e aggiungete la vaniglia.
- Scaldate il composto a fuoco dolce senza arrivare al bollore.
- In una ciotola unite lo zucchero e l’amido di mais, mescolandoli accuratamente.
- Versate una piccola quantità di latte caldo sulle polveri e lavorate con una frusta fino a ottenere un composto perfettamente liscio.
- Unite il composto al restante latte nel pentolino.
- Cuocete a fuoco basso continuando a mescolare senza interruzioni, fino a quando la crema inizierà ad addensarsi.
- Proseguite la cottura ancora per pochi minuti, ottenendo una consistenza liscia, vellutata e priva di grumi.
- Trasferite la crema in una ciotola pulita.
- Coprite la superficie con pellicola alimentare a contatto per evitare la formazione della pellicina.
- Lasciate raffreddare completamente prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero.
- Prima di servirla o utilizzarla come farcia, mescolatela delicatamente con una frusta per renderla nuovamente cremosa.
La crema al latte è una preparazione che si distingue per la sua semplicità e per la straordinaria versatilità in cucina. È perfetta da gustare a colazione al posto del classico yogurt, magari accompagnata da cereali, frutta fresca o granola, ma diventa anche una base ideale per tantissimi dolci fatti in casa. Può essere utilizzata per farcire torte di compleanno, crostate morbide, bignè, rotoli e monoporzioni oppure servita da sola come elegante dessert al cucchiaio. Con il suo gusto delicato e la consistenza soffice, questa crema al latte rappresenta una ricetta che vale la pena conservare e preparare in ogni stagione, perché riesce sempre a soddisfare il palato con pochi ingredienti e un risultato davvero irresistibile.