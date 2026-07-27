Crema al latte buona a colazione al posto del solito yogurt, ma è buonissima anche come farcia e dessert

Delicata, vellutata e incredibilmente versatile, la crema al latte è la soluzione perfetta per una colazione diversa dal solito, ma anche per farcire torte e dolci o da gustare come dessert al cucchiaio. La crema al latte fatta in casa conquista per il suo sapore delicato e la sua consistenza morbida. È una preparazione semplice che richiede pochi ingredienti, ma il risultato è una crema leggera e golosa, ideale da servire in una coppetta con frutta fresca, biscotti sbriciolati o una spolverata di cacao. Grazie al suo gusto equilibrato può rappresentare anche una valida alternativa allo yogurt durante la colazione. Oltre a essere perfetta da gustare al cucchiaio, questa crema al latte è ottima come farcia per torte, rotoli, crostate …

Delicata, vellutata e incredibilmente versatile, la crema al latte è la soluzione perfetta per una colazione diversa dal solito, ma anche per farcire torte e dolci o da gustare come dessert al cucchiaio.

La crema al latte fatta in casa conquista per il suo sapore delicato e la sua consistenza morbida. È una preparazione semplice che richiede pochi ingredienti, ma il risultato è una crema leggera e golosa, ideale da servire in una coppetta con frutta fresca, biscotti sbriciolati o una spolverata di cacao. Grazie al suo gusto equilibrato può rappresentare anche una valida alternativa allo yogurt durante la colazione.

Oltre a essere perfetta da gustare al cucchiaio, questa crema al latte è ottima come farcia per torte, rotoli, crostate morbide, pan di Spagna e dolci monoporzione. La sua consistenza stabile, una volta raffreddata, permette infatti di ottenere dessert raffinati senza appesantire il gusto, valorizzando ogni preparazione con una nota cremosa e delicata.

Ingredienti della ricetta

500 ml di latte intero

100 ml di panna fresca liquida

80 g di zucchero

40 g di amido di mais

1 cucchiaino di estratto di vaniglia oppure i semi di una bacca di vaniglia

Procedimento passo passo della ricetta

Versate il latte in un pentolino insieme alla panna fresca e aggiungete la vaniglia.

Scaldate il composto a fuoco dolce senza arrivare al bollore.

In una ciotola unite lo zucchero e l’amido di mais, mescolandoli accuratamente.

Versate una piccola quantità di latte caldo sulle polveri e lavorate con una frusta fino a ottenere un composto perfettamente liscio.

Unite il composto al restante latte nel pentolino.

Cuocete a fuoco basso continuando a mescolare senza interruzioni, fino a quando la crema inizierà ad addensarsi.

Proseguite la cottura ancora per pochi minuti, ottenendo una consistenza liscia, vellutata e priva di grumi.

Trasferite la crema in una ciotola pulita.

Coprite la superficie con pellicola alimentare a contatto per evitare la formazione della pellicina.

Lasciate raffreddare completamente prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero.

Prima di servirla o utilizzarla come farcia, mescolatela delicatamente con una frusta per renderla nuovamente cremosa.

La crema al latte è una preparazione che si distingue per la sua semplicità e per la straordinaria versatilità in cucina. È perfetta da gustare a colazione al posto del classico yogurt, magari accompagnata da cereali, frutta fresca o granola, ma diventa anche una base ideale per tantissimi dolci fatti in casa. Può essere utilizzata per farcire torte di compleanno, crostate morbide, bignè, rotoli e monoporzioni oppure servita da sola come elegante dessert al cucchiaio. Con il suo gusto delicato e la consistenza soffice, questa crema al latte rappresenta una ricetta che vale la pena conservare e preparare in ogni stagione, perché riesce sempre a soddisfare il palato con pochi ingredienti e un risultato davvero irresistibile.