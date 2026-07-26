Rimanere incinta a 40 anni, ecco cosa c’è davvero da sapere

La fertilità femminile non è una linea retta, è una curva che inizia a scendere dopo i trent’anni e che accelera la sua discesa dopo i 37. A quarant’anni, la probabilità di concepire naturalmente in un singolo ciclo mestruale è pari a circa il 5%.

La ragione è biologica: il numero e la qualità degli ovociti diminuiscono progressivamente, e aumenta la probabilità che presentino alterazioni cromosomiche.

Le statistiche, però, sono numeri, non sentenze. Le possibilità di concepire entro un anno di tentativi, per una donna di 40 anni, si attestano intorno al 44%. E la medicina offre strade che fino a qualche decennio fa non esistevano. Il punto, però, è un altro: non si tratta di forzare la natura, ma di accompagnarla con consapevolezza.

Il corpo va ascoltato, non forzato (e la preparazione è tutto)

Il primo passo non è correre in clinica, ma fermarsi ad ascoltare il proprio corpo. Il monitoraggio dell’ovulazione – attraverso test specifici o il calcolo dei giorni fertili – aiuta a individuare il momento giusto per i rapporti. Ma la vera preparazione è più profonda. Uno stile di vita sano è il terreno su cui costruire il tentativo: alimentazione equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e legumi; attività fisica regolare; gestione dello stress; sonno sufficiente; niente fumo e alcol. Alcuni studi suggeriscono che integratori come il coenzima Q10, il cui livello diminuisce con l’età, possano migliorare la qualità degli ovociti.

Ma ogni integratore va valutato con il proprio medico, mai assunto in autonomia. Perché il corpo, a 40 anni, non è un nemico da combattere. È un alleato da ascoltare.

La medicina è un’alleata, ma il tempo non aspetta (e i numeri parlano chiaro)

Quando i tentativi naturali non portano a risultati, la procreazione medicalmente assistita offre percorsi che aumentano le probabilità di successo. Le donne over 40 rappresentano tra il 34% e il 36% di chi si sottopone a questi trattamenti, e la percentuale di parti con PMA in questa fascia d’età è pari all’8,7%. Ma la percentuale di successo delle tecniche di PMA omologa, intorno ai 42-43 anni, scende al 6% per poi azzerarsi a 44-45 anni.

Il tempo, in questo percorso, è un fattore critico. Se si decide di intraprendere la strada della PMA, è fondamentale rivolgersi a un centro specializzato il prima possibile. Non per correre, ma per non arrivare tardi. Perché la medicina può fare molto, ma non può fermare il tempo.