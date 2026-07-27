Lido balneare: quando possiamo entrare senza pagare il biglietto?

La domanda che ogni estate si ripete è sempre la stessa: posso entrare al lido senza pagare? La risposta, sulla carta, è sì. La legge n. 296 del 2006 e la n. 217 del 2011 sanciscono il libero accesso alla battigia e il transito gratuito attraverso gli stabilimenti per raggiungere il mare.

Eppure, per anni, questa norma è stata disattesa. Varchi occultati, cartelli invisibili, gestori che “dimenticavano” di segnalare il passaggio. Il diritto c’era, ma la realtà era un’altra. Il 2026, però, sta segnando una svolta.

A Roma, il sindaco Gualtieri ha firmato un’ordinanza che impone agli stabilimenti passaggi “aperti, visibili e ben segnalati”. In Puglia, la nuova ordinanza balneare ha reso tassativo il passaggio gratuito per chiunque voglia raggiungere l’acqua, pena sanzioni. La legge, finalmente, smette di essere una promessa.

La novità del 2026: i lidi che aprono le porte (e non solo per legge)

Ma la vera novità è un’altra. Non solo i lidi si adeguano: alcuni stanno scegliendo di andare oltre. Il Lido di Arona, sul Lago Maggiore, ha riaperto dopo una completa ristrutturazione con ingresso gratuito per tutti. Il lido comunale di Bagnoli, a Napoli, è un esempio virtuoso: ingresso gratuito con ombrelloni, sdraio, docce, servizi igienici e persino un’area giochi per bambini, tutto senza alcun costo.

A Merano, il lido comunale ha confermato per il terzo anno consecutivo tariffe invariate, mantenendo l’accesso inclusivo. Il Lido Manazzon di Trento ha scelto l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni e gli over 80. Questi non sono casi isolati: sono il segnale di una tendenza che sta crescendo. Il mare, insomma, sta tornando a essere un bene comune, non più un business riservato a chi può permettersi un ombrellone.

Come difendere il tuo diritto (e non farti fregare)

C’è un dettaglio che molti ignorano, e che fa la differenza tra un bagnante informato e uno che rischia di pagare ciò che non deve. L’ingresso al mare è gratuito, ma i servizi no. Ombrelloni, sdraio, cabine, bar: su questi il gestore può legittimamente chiedere un compenso. Il trucco, per non farsi fregare, è sapere che il diritto al transito non si paga. Se un lido vi chiede un biglietto solo per attraversarlo, la richiesta è illegittima. In caso di abuso, la segnalazione al Comune o alla Capitaneria di Porto è un’opzione concreta. Il consiglio pratico? Verificate sul sito dello stabilimento o chiamate direttamente: le politiche possono variare, ma la regola d’oro è una: il cartello all’ingresso deve indicare chiaramente che l’accesso alla battigia è libero e gratuito.

Il 2026, in fondo, è l’anno in cui il diritto al mare smette di essere una promessa e diventa una realtà. Ma per goderselo davvero, bisogna conoscere le regole del gioco. Come in cucina, dove la conoscenza degli ingredienti è la base per un buon piatto, anche al mare la consapevolezza dei propri diritti è il miglior biglietto per una vacanza serena. E senza sorprese.