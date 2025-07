Camminare scalze per casa fa bene ma anche male ed è rischioso, ecco i pericoli che non ti immagini

Tante persone hanno l’abitudine di camminare scalze per casa ma fa bene o male? Il dubbio è più che legittimo e allora ecco cosa bisogna sapere in merito. Ci sono diversi dettagli che è bene considerare prima di togliersi le scarpe in casa e camminare a piedi nudi sul pavimento, così abbiamo pensato di riassumere in questo articolo tutte le informazioni a riguardo con i suggerimenti degli esperti.

Togliere le calzature mentre si sta in casa propria, specialmente in estate, è quasi una necessità perché il caldo rende insopportabile la sensazione di costrizione percepita dai piedi, così si può sperimentare una sensazione piacevole di libertà e freschezza. Ma fa bene o male? Ecco cosa bisogna sapere.

Perché camminare scalze per casa fa bene e perché potrebbe essere pericoloso

Camminare a piedi nudi sul pavimento di casa può aumentare il comfort e può anche comportare dei benefici per la salute, ma solo a determinate condizioni. Infatti quest’abitudine potrebbe portare a dei problemi di salute.

I benefici di camminare scalzi in casa sono diversi, la pianta dei piedi nudi a contatto diretto con il pavimento consente di stimolare i recettori sensoriali e di sviluppare la propriocezione e in tal modo si aumenta la consapevolezza di ogni parte del proprio corpo e dei suoi movimenti nello spazio.

In genere non usare scarpe o ciabatte può aiutare a riequilibrare il corpo e a migliorare la postura, poiché il piede è libero di muoversi in modo più naturale. Non solo, anche i muscoli, i tendini e in generale tutte le articolazioni possono avere beneficio da questa pratica poiché lavorando di più si rinforzano e dunque la tensione sulle ginocchia e sulle anche si riduce.

Inoltre camminare scalze migliora la circolazione sanguigna e questo può essere molto utile in caso di gambe gonfie che portano a un fastidioso senso di pesantezza.

Se quindi da un lato camminare a piedi nudi in casa migliora la postura perché si limitano sovraccarichi alla colonna vertebrale e ha un effetto rilassante che riduce il livello di stress favorendo il benessere psicofisico, dall’altro potrebbe rivelarsi controindicato in certe situazioni.

Infatti chi soffre di diabete o ha patologie articolari, e anche nel caso di piede piatto o di lesioni, non dovrebbe camminare a piedi nudi, in ogni caso è bene parlare prima con il proprio medico.

Infine è da considerare un altro aspetto da non sottovalutare, l’igiene. Bisogna pulire molto bene il pavimento se si vuole camminare scalze, per evitare infezioni da funghi e batteri.