Scarpe da ginnastica con outfit elegante da ufficio, il trend che nessuno si aspettava (e funziona)

Qualche anno fa, presentarsi in ufficio con un paio di sneakers sarebbe stato un errore. Oggi è una scelta. Il confine tra sportivo e formale si è fatto sempre più sottile, e le scarpe da ginnastica hanno conquistato un posto d’onore anche negli armadi più eleganti.

Non si tratta di mettersi le scarpe della palestra con il tailleur, ma di scegliere il modello giusto. Bianche, pulite, possibilmente in pelle o ecopelle, senza scritte vistose o suole troppo aggressive.

L’effetto è sorprendente: le sneakers, se abbinate con criterio, alleggeriscono il look senza renderlo sciatto. Anzi, lo rendono moderno. La prima volta che ho visto una collega con un paio di scarpe bianche e un abito blu navy, ho pensato fosse una svista. Poi ho capito che era la nuova normalità. E i suoi piedi, nel frattempo, non le facevano più male alla fine della giornata.

Quali scarpe scegliere per non sbagliare

Il modello ideale è una sneaker minimal, possibilmente in pelle bianca o nera. Niente colori fluo, niente strass, niente suole gommose troppo alte. Meglio una tomaia pulita, senza cuciture vistose. La suola deve essere bassa, possibilmente bianca o nera. Se il dress code dell’ufficio è più rigido, si può optare per una sneaker in pelle nera, quasi indistinguibile da una scarpa elegante. L’importante è che la scarpa sia immacolata.

Una sneaker sporca o consumata rovina tutto il look. Meglio averne un paio solo per l’ufficio, da tenere pulite con una passata di panno umido ogni sera. Il comfort di una suola ammortizzata non ha prezzo, soprattutto se passi ore in piedi o cammini da una riunione all’altra.

Come abbinarle per un risultato elegante

Con i pantaloni sartoriali, le sneakers creano un contrasto interessante. Meglio se i pantaloni sono leggermente più corti, per lasciare vedere la caviglia. Con la gonna midi, l’effetto è morbido e femminile. Con l’abito, si può osare, ma meglio se il vestito è di tessuto non troppo leggero. L’errore più comune è abbinare le sneakers con calze bianche… mai. Meglio i calzini invisibili o, se proprio, calze nere sottili.

E poi c’è il trucco della giacca: una giacca strutturata sopra un outfit casual salva qualsiasi abbinamento. Se hai un dubbio, parti da un look monocromatico: nero o beige, e le scarpe bianche faranno il resto. Alla fine, la regola è una: se ti senti a disagio, non funziona. Ma se ti senti a tuo agio, probabilmente hai azzeccato l’abbinamento. E i piedi, alla fine, ringrazieranno.