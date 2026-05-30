Bagaglio a mano quello che si può portare nella valigia e quello che ancora non sai

Viaggiare con il solo bagaglio a mano permette di risparmiare tempo e denaro, ma basta una distrazione prima della partenza per ritrovarsi a pagare costi extra o a dover lasciare oggetti ai controlli di sicurezza. Negli ultimi anni sempre più passeggeri hanno scelto di volare con un solo trolley, soprattutto sulle tratte brevi. Una scelta che consente di evitare l’attesa ai nastri bagagli e di muoversi con maggiore libertà, ma che richiede attenzione alle regole. Le norme sul bagaglio a mano non riguardano soltanto peso e dimensioni, ma anche ciò che può essere effettivamente trasportato in cabina. Molti viaggiatori conoscono i limiti sui liquidi, ma esistono numerose altre disposizioni che spesso vengono ignorate fino al momento del controllo. Power bank, …

Viaggiare con il solo bagaglio a mano permette di risparmiare tempo e denaro, ma basta una distrazione prima della partenza per ritrovarsi a pagare costi extra o a dover lasciare oggetti ai controlli di sicurezza.

Negli ultimi anni sempre più passeggeri hanno scelto di volare con un solo trolley, soprattutto sulle tratte brevi. Una scelta che consente di evitare l’attesa ai nastri bagagli e di muoversi con maggiore libertà, ma che richiede attenzione alle regole. Le norme sul bagaglio a mano non riguardano soltanto peso e dimensioni, ma anche ciò che può essere effettivamente trasportato in cabina.

Molti viaggiatori conoscono i limiti sui liquidi, ma esistono numerose altre disposizioni che spesso vengono ignorate fino al momento del controllo. Power bank, medicinali, cosmetici, dispositivi elettronici e persino alcuni souvenir possono essere soggetti a restrizioni specifiche. Informarsi prima della partenza aiuta a evitare inconvenienti e ritardi durante l’imbarco.

Gli oggetti che sembrano innocui ma possono creare problemi

Tra gli aspetti che generano più dubbi ci sono sicuramente i liquidi. Nella maggior parte degli aeroporti europei continua a essere applicata la regola che consente di trasportare in cabina contenitori da massimo 100 millilitri, inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile. Questo limite riguarda una quantità sorprendentemente ampia di prodotti: non soltanto acqua o bevande, ma anche dentifricio, creme, shampoo, profumi, gel e cosmetici liquidi. Molti passeggeri dimenticano che anche prodotti apparentemente solidi possono essere classificati come liquidi o gel durante i controlli.

Esistono poi oggetti che sembrano innocui ma che possono essere trattenuti dal personale aeroportuale. Coltelli, forbici con lame oltre i limiti consentiti, utensili da lavoro, attrezzi sportivi e qualsiasi oggetto considerato potenzialmente pericoloso non può essere portato in cabina. Anche alcuni accendini, sostanze infiammabili e materiali pericolosi rientrano tra gli articoli vietati. La presenza di oggetti contundenti o affilati rappresenta uno dei motivi più frequenti di contestazione durante i controlli.

Quello che molti passeggeri non sanno prima di partire

Non tutto però è vietato come spesso si pensa. Smartphone, tablet, computer portatili, macchine fotografiche e altri dispositivi elettronici possono essere trasportati senza particolari problemi. Lo stesso vale per molti medicinali, purché siano destinati all’uso personale. In caso di necessità mediche documentate, alcune limitazioni sui liquidi possono essere gestite diversamente durante i controlli. Anche alimenti solidi, snack e panini sono generalmente ammessi. Le eccezioni previste per farmaci e prodotti destinati ai bambini rappresentano una delle informazioni meno conosciute dai viaggiatori.

Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda le differenze tra compagnie aeree. Sebbene esistano regole di sicurezza comuni, ogni vettore può stabilire misure e peso massimi differenti per il bagaglio a mano. Per questo motivo un trolley accettato su un volo potrebbe non esserlo su un altro. Inoltre i power bank devono essere trasportati esclusivamente in cabina e non nel bagaglio da stiva, una norma che sorprende ancora molti passeggeri. Controllare con attenzione le condizioni della compagnia aerea prima della partenza resta il modo migliore per evitare spese aggiuntive e imprevisti al gate. Viaggiare leggeri continua a essere una delle soluzioni più pratiche per chi si sposta spesso, ma conoscere le regole può fare la differenza tra una partenza serena e un contrattempo dell’ultimo minuto.