La Promessa, la star de Il Segreto si unisce al cast: sarà lo spietato Cristobal

Sono stati mesi di profondi cambiamenti, gli ultimi, per gli appassionati de La Promessa. I telespettatori italiani non hanno ancora visto nulla, ma in Spagna c’è stata una vera e propria rivoluzione. Due tra le protagoniste assolute della serie hanno abbandonato il set e per una di queste si tratta di un addio definitivo: Jana Exposito è stata uccisa proprio all’interno del palazzo dei de Lujan.

Al momento è stata indicata come colpevole dell’omicidio Cruz, che ha a sua volta lasciato la soap, essendo stata incarcerata. Un doppio addio che ha addolorato i fan ma, in compenso, diversi nuovi personaggi sono arrivati alla tenuta e hanno già creato un bel po’ di scompiglio nella trama. L’ultimo è un volto già noto al pubblico, poiché si tratta di uno degli attori più amati della soap Il Segreto.

A La Promessa arriva Cristobal: a interpretarlo un amato attore de Il Segreto

Il successo delle soap opera spagnole nel nostro Paese non è una novità. Oggi, La Promessa continua a collezionare ottimi ascolti su Rete4, ma per molti fan la regina di tutte le serie iberiche resterà sempre Il Segreto. La storia ambientata a Puente Viejo ha tenuto compagnia al pubblico per circa dieci anni e quello stesso pubblico ritroverà uno dei protagonisti principali proprio nel palazzo dei de Lujan.

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano l’arrivo di Cristobal Ballesteros, il nuovo maggiordomo della tenuta dei Marchesi de Lujan. Per lui una sfida tutt’altro che semplice, dato che dovrà sostituire una vera colonna della soap, Romulo, presente sin dal primo episodio della soap. A prestare il volto al nuovo capo del palazzo è Fernando Coronado: lo ricordate ne Il Segreto?

Nella soap, l’attore classe 1974 ha interpretato l’amatissimo Alfonso Castaneda, che ha fatto sognare il pubblico con la storia d’amore con la dolce Emila Ulloa (Sandra Cervera). Tornerà in un ruolo decisamente diverso da quello del suo alter ego di Puente Viejo, poiché Cristobal sembra avere un carattere decisamente duro. A selezionarlo come maggiordomo, del resto, sarà Leocadia de Figueroa.

Tutto faceva pensare che il ruolo di maggiordomo fosse destinato a Pellicer, ma proprio sul più bello è arrivato Cristobal, pronto a sovvertire gli equilibri della tenuta. E, sin dalle sue prime battute, il nuovo arrivato ha dato dimostrazione di non avere peli sulla lingua, rispondendo in modo secco e deciso a Petra Arcos, la storica dama di compagnia di Cruz.