La Promessa, Manuel ha una nuova fiamma dopo la morte di Jana: meravigliosa

Dalla Spagna arrivano anticipazioni sconvolgenti per quanto riguarda la soap opera La Promessa: per Manuel de Lujan in arrivo un nuovo amore.

La trama del La Promessa è stata stravolta per sempre da un doppio addio che, in Spagna, ha lasciato il segno. I telespettatori italiani dovranno attendere ancora un po’ per vedere tutto in onda, ma gli spoiler hanno già anticipato la triste notizia. Jana Exposito è stata uccisa e il suo personaggio, di conseguenza, è uscito definitivamente di scena dalla soap. Non l’unico, perché anche Cruz ha salutato tutti.

La marchesa è stata incarcerata proprio con l’accusa di aver fatto fuori l’odiata nuora ma, almeno per questa volta, potrebbe essersi trattato di un errore. In attesa di scoprire di più sull’omicidio, la storia andrà avanti con un Manuel distrutto dalla perdita della sua amata. Il marchesino farà fatica a voltare pagina ma l’arrivo di una donna misteriosa potrebbe cambiare la sua vita in positivo.

La Promessa, spoiler dalla Spagna: dopo Jana arriva una nuova donna nella vita di Manuel

La morte di Jana sarà un dolore terribile da accettare per diversi protagonisti de La Promessa. Dal fratello Curro all’amica del cuore Pia, fino ovviamente a Manuel de Lujan. Dopo tanto patire, i due erano riusciti a sposarsi e a far trionfare il loro amore, ma il destino ha deciso di separarli nel modo più atroce. Per l’erede al marchesato inizierà un periodo molto buio, ma un incontro improvviso potrebbe cambiare le carte in tavola.

Tra i nuovi personaggi che sono entrati a far parte del cast nelle puntate spagnole c’è anche Enora, interpretata da Sara Font. La ragazza ha fatto la sua apparizione per la prima volta a fine giugno, intrufolandosi nell’hangar di Manuel per frugare (e rubare) alcuni suoi documenti. Quando Manuel e Tono decideranno di inseguire il sospettato e scopriranno che si tratta di una donna, resteranno senza parole.

Una donna che il marchesino incontrerà nuovamente alla festa per la nomina di Adriano e Catalina a Conti di Campos e Lujan. L’inizio della conoscenza tra i due sarà tutt’altro che idilliaco ma, ben presto, Manuel scoprirà di avere molte cose in comune con la nuova arrivata. Enora è un’appassionata di motori e di aviazione ed è proprio quello che l’ha spinta a curiosare nel mondo del marchese.

Un punto in comune che avvicinerà sempre di più i due protagonisti, tanto da spingere Manuel ad invitare Enora a fare un giro sul suo aereo. Nuovo amore in vista? Tutto fa pensare di sì, nonostante il ricordo di Jana sia ancora vivo sia in Manuel che nei telespettatori.