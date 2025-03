La Promessa, Cruz è innocente: chi ha ucciso davvero Jana?

Nelle puntate de La Promessa attualmente in onda in Spagna, è caccia al vero assassino di Jana Exposito, morta a causa di un colpo di pistola.

Un doppio addio che ha letteralmente sconvolto i telespettatori della soap opera spagnola. Nel giro di pochi giorni, sia Jana Exposito che Cruz Ezquerdo hanno lasciato definitivamente La Promessa. La prima ha perso la vita, colpita con un’arma da fuoco all’interno del palazzo, la seconda è stata arrestata proprio con l’accusa di aver ucciso la nuora, per la quale non ha mai avuto simpatia.

Il pubblico è sconvolto poiché non era assolutamente pronto a salutare due tra le protagonista assolute del serial iberico, ma anche il resto dei protagonisti non si dà pace. Da Manuel a Curro, fino a Pia: tutti vogliono vederci chiaro e scoprire ogni dettaglio sull’omicidio dell’ex domestica. È stata davvero la marchesa ad uccidere la Exposito? Questa volta, Cruz potrebbe essere innocente.

La Promessa, il mistero si infittisce nelle puntate spagnole: chi ha ucciso Jana?

In molti speravano che si trattasse di morte apparente, come già accaduto col personaggio di Pia, ma la realtà è un’altra ed è molto più triste. Jana Exposito è davvero morta nelle recenti puntate de La promessa e l’attrice che le ha prestato il volto per due anni e mezzo, Ana Garces, ha salutato per sempre il set della soap. Un addio dolorosissimo, ma non l’unico: anche la dark lady Cruz è uscita di scena.

La marchesa è stata accusata di aver ucciso Jana e a nulla sono serviti i suoi tentativi di convincere Petra ad addossarsi la colpa: i sospetti di tutti sono ricaduti su di lei. Soprattutto dopo che è venuta fuori la reale identità di Jana, che era in realtà Mariana, figlia di Dolores. Di omicidi Cruz ne ha commessi, ma quello di Jana, con ogni probabilità, non ha nulla a che fare con la marchesa de Lujan.

La donna non ha mai smesso di proclamarsi innocente, augurandosi anche che Jana potesse riprendere conoscenza e rivelare il vero nome di colui o colei che le ha sparato. E aveva ragione: prima di morire, la ragazza svelerà al fratello Curro che non è stata la marchesa a far partire il colpo di arma da fuoco. Se non è stata Cruz a premere il grilletto, chi è stato?

Le ipotesi, al momento, sono diverse, soprattutto da quando al palazzo sono giunte una nuova, cattivissima, nobildonna Leocadia de Figueroa e la figlia Angela. C’è chi invece guarda con sospetto Jacobo, il nuovo fidanzato di Martina. Quel che è certo è che Pia e Curro si alleeranno e faranno di tutto per scoprire chi si cela (davvero) dietro la tragica morte di Jana.