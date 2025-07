I 3 rossetti must-have da mettere adesso e che stanno andando a ruba

Mi piace tenermi aggiornata sulle ultime tendenze, anche se poi seguo solo quelle che mi piacciono realmente. Insomma, non sono una “schiava della moda”.

Devo dire, però, che i rossetti di tendenza nell’estate 2025 hanno attirato moltissimo la loro attenzione. Sono colori iconici e che a mio avviso si imporranno nei trend anche dei prossimi anni, quindi è il momento giusto per comprarli e stiparli nel proprio portatrucchi. Daranno tante soddisfazioni, me lo sento.

Mettere il rossetto è un gesto di stile, un modo per raccontarsi senza parole, un accessorio invisibile che può cambiare l’umore di una giornata. E in questa estate 2025 la parola d’ordine è una sola: osare.

3 rossetti must have nell’estate 2025

Il corallo torna ciclicamente ogni estate, ma quest’anno si fa ancora più vivace, quasi neon. È il colore ideale per dare luce all’incarnato, soprattutto se hai una leggera abbronzatura. Riesce a coniugare l’energia dell’arancio con la delicatezza del rosa, risultando fresco, allegro e facilmente portabile.

Il finish? Semi-matte o satinato. Niente effetto lucido estremo, ma neanche totalmente opaco. Le formule leggere, che si fondono con le labbra senza seccarle, sono perfette per l’uso quotidiano.

Da abbinare a un trucco occhi naturale, magari con un tocco di mascara waterproof e un velo di blush.

Più acceso del nude, ma meno aggressivo del rosso classico, il rosa fragola è il colore perfetto per chi vuole un look elegante ma non troppo serioso.

Funziona su tutti i toni di pelle e ha un’anima versatile: sta benissimo di giorno con un outfit casual, ma può diventare protagonista anche di sera, magari con un make-up più sofisticato.

Se pensi che i nude siano noiosi, il marrone rosato ti farà cambiare idea. È la nuova alternativa ai beige spenti: caldo, avvolgente, con una punta di rosa che dona carattere e tridimensionalità.

È la tonalità ideale per chi preferisce un trucco discreto ma curato, e si abbina benissimo a un look “no make-up make-up” come quelli che vanno tanto di moda ultimamente.

Perfetto per l’ufficio, per un brunch all’aperto o anche per bilanciare un trucco occhi più marcato, il marrone rosato è il tuo alleato se cerchi raffinatezza e praticità in un solo gesto. Le formule cremoso-opache, che lasciano le labbra morbide, sono le più amate.

Insomma, come hai visto i trend di quest’estate 2025 si adattano a diverse tipologie di look e sono praticamente certa che troverai senza problemi quello più adatto a te. Hai l’imbarazzo della scelta!

Ricorda di valorizzare il tuo makeup estivo con delle acconciature semi-raccolte per essere sempre in ordine nonostante il caldo torrido.