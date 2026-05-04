Come lavare le scarpe di ginnastica: non commettere questo errore

Dopo una corsa o una giornata passata in piedi, le scarpe da ginnastica accumulano più di quanto si veda a occhio nudo. Sudore, cellule morte, polvere stradale e microfibre di calzini si comprimono nelle mesh e nelle imbottiture interne.

Il risultato non è solo un odore sgradevole: è una riduzione della traspirabilità. I materiali tecnici, pensati per espellere l’umidità, si intasano e perdono efficacia. Molti mettono le scarpe in lavatrice, ma l’acqua e il detersivo aggressivo rovinano le colle e deformano la tomaia. La soluzione corretta è un lavaggio a mano mirato, con ingredienti semplici che rispettano le fibre senza aggredirle.

Bicarbonato e sapone neutro, la coppia che pulisce senza strafare

Per pulire le scarpe da ginnastica senza danneggiarle servono pochi elementi: bicarbonato di sodio, sapone di Marsiglia liquido o in scaglie, acqua tiepida, una spazzola a setole morbide (un vecchio spazzolino da denti è perfetto), e un panno in microfibra.

Il bicarbonato assorbe gli odori e sgrassa le superfici, il sapone neutro rimuove lo sporco senza alterare i colori. Niente candeggina, niente smacchiatori a base di cloro: aggrediscono le mesh sintetiche e ingialliscono le suole bianche. Per le macchie ostinate, si può preparare una pasta densa di bicarbonato con poca acqua, spalmarla sulla zona, lasciare agire dieci minuti e strofinare delicatamente.

Procedimento in quattro passi, senza ammollo prolungato

Primo passo: togliere i lacci e le solette. I lacci si lavano a parte in una bacinella con acqua tiepida e un cucchiaio di sapone, poi si sciacquano e si lasciano asciugare all’aria. Le solette vanno trattate separatamente: spolverizzarle con bicarbonato su entrambi i lati, lasciare agire mezz’ora, poi batterle per rimuovere il bicarbonato in eccesso. Secondo passo: con una spazzola asciutta, rimuovere il terriccio e la polvere grossolana dalla suola e dalle cuciture. Terzo passo: in una ciotola, mescolare un cucchiaio di sapone liquido in mezzo litro di acqua tiepida. Immergere la spazzola nella soluzione e strofinare le scarpe una zona alla volta, senza bagnarle completamente. Concentrarsi sulle parti in mesh e sulle cuciture, dove lo sporco si annida.

Per la suola bianca, usare la pasta di bicarbonato. Quarto passo: tamponare con un panno in microfibra inumidito con sola acqua per rimuovere i residui di sapone. Non sciacquare sotto il rubinetto: l’acqua che penetra all’interno impiega giorni ad asciugare e favorisce la formazione di muffe. Asciugare le scarpe all’aria aperta, mai al sole diretto né sul termosifone. Il calore deforma le mesh e indurisce le colle. Per accelerare l’asciugatura, inserire dentro ogni scarpa della carta di giornale ben compressa, da cambiare ogni poche ore. Le scarpe saranno pulite in circa 24 ore. Una manutenzione leggera ogni due settimane prolunga la vita della calzatura e mantiene la traspirabilità intatta. Con questi accorgimenti, il lavaggio in lavatrice diventa un ricordo.