Idee acconciature con semiraccolto, per essere sempre in ordine e alla moda

Queste sono le acconciature con semi-raccolto da provare in primavera estate. Perfette per capelli lisci e mossi!

Ordinate e chic, romantiche e hippie, le acconciature con semi-raccolto sono una delle tendenze del momento, perfette sia per una cerimonia che per un look da giorno.

Quando parliamo di acconciature semi-raccolte, pensiamo subito alla famosa e tanto amata mezza coda, il look che sta bene veramente a tutte. La mezza coda, infatti, è una delle pettinature più versatili che esistano: è adatta a tutti i tipi di capelli da medio lunghi in poi e si presta a rappresentare diversi look.

Ma la half ponytail è solo l’inizio di una serie di pettinature per chi vuole raccogliere i capelli, ma non del tutto!

Acconciature semi-raccolto, le idee più belle

Le acconciature semi-raccolte donano a tutti i tipi di capelli: lisci, ricci, ondulati e mossi. Se volete raccogliere la vostra chioma con una mezza coda ultra liscia, come avete visto in molte sfilate, prendete un’ampia ciocca sulla parte anteriore della testa e portatela indietro appiattendola con il gel.

Per dare alla pettinatura un sapore vintage, cotonatela leggermente e lasciate il resto morbido e vaporoso. Tipica è la mezza coda Anni 60 dall’effetto bombato che si ottiene dando volume ai capelli.

Se invece cercate un’acconciatura chic per una serata speciale, sfoggiate la mezza coda effetto bagnato. Separate la chioma con una riga di lato perfettamente lisciata con la piastra e applicate una cera styling sui capelli che incorniciano il viso.

La cera fissa il movimento e aggiunge un tocco wet look molto cool e metropolitano. Insomma, i semiraccolti con mezza coda possono essere fantasiose come le acconciature a coda di cavallo.

Acconciature capelli ricci, ondulati e mossi con semi-raccolto

Anche con i capelli ondulati e mossi, potete creare delle acconciature semiraccolte di grande impatto.

Perfetta per l’estate, la mezza coda hippie conferisce un aspetto romantico e aggressivo allo stesso tempo. Per realizzarla, tracciate una riga al centro e lasciate fuori due ciocche molto sottili, scegliendo i capelli sul davanti. Portatele indietro e fissatele creando un nodo un po’ morbido per un effetto fintamente trascurato.

Se avete la frangia, provate un hairstyl misto con frangia liscia e il resto della chioma ondulata o riccia. La treccia è uno degli stili del momento e si presta perfettamente per un’acconciatura con semi-raccolto.

Potete raccogliere due grosse ciocche e realizzare due trecce che unirete in un nodo morbido oppure potete fare una o più trecce sulla sommità della testa e raccogliere il resto dei capelli in modo disordinato. Uno degli stili più cool del momento, sfoggiato dalle modelle e dalle star, è il semiraccolto laterale che si ottiene facendo tante treccine su un lato della testa.