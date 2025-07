La Notte nel Cuore spoiler, dramma per Sumru: in ospedale in fin di vita

Nelle prossime puntate della soap turca in onda su Canale 5 La Notte nel Cuore, la vita di Sumru Sansalan sarà in serio pericolo.

Fino a che punto Nuh e Melek riusciranno a mantenere il segreto di Sumru? È la domanda che tutti i telespettatori de La notte nel cuore si pongono da quando è stata trasmessa la prima puntata della soap turca. Dopo essere stati abbandonate in fasce, i due gemelli hanno trovato la madre biologica e hanno un solo obiettivo: scoprire cosa ha spinto la donna a lasciarli solo.

Non è tutto, perché i due ragazzi pretendono che Sumru riveli tutta la verità alla sua nuova, ricchissima, famiglia, in primis al marito Samet Sansalan. Per la donna è iniziato un vero e proprio incubo, divisa tra i ricatti dei suoi figli e il desiderio di tenere nascosto il suo passato. I guai per lei, però, non saranno finiti perché nelle prossime puntate dovrà fare i conti con un improvviso problema di salute.

La Notte nel Cuore, spoiler 15 luglio: Sumru ricoverata d’urgenza in ospedale

Domenica 13 luglio la prima serata di Canale 5 è stata occupata dalla finalissima del Mondiale per Club. Per questa ragione, l’appuntamento con La Notte nel Cuore è slittato a martedì 15 luglio. Il pubblico ha atteso qualche giorno in più ma ne varrà la pena poiché sarà una puntata ricca di colpi di scena. A partire dalla discussione, accesissima, tra Nuh e Esat.

Durante una cena a villa Sansalan, Esat si scaglierà contro l’autista, essendo ancora infuriato per via di quanto accaduto nella scorsa puntata: Nuh lo ha abbandonato in una strada deserta, lasciandolo solo in mezzo al niente. Quando Esat insisterà nel voler sapere la verità sull’identità di Nuh, il ragazzo non risponderà e passerà la parola a Sumru, invitandola a rispondere alla domanda davanti a tutti.

Una situazione terribile per Sumru, che però non avrà modo di rispondere poiché perderà i sensi. Dopo lo svenimento, la donna sarà trasportata d’urgenza in ospedale e le sue condizioni si riveleranno più gravi del previsto, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Data la situazione, Nuh e Melek metteranno da parte il rancore e decideranno di recarsi in clinica per stare vicino alla madre biologica.

Nel frattempo, occhi puntata su Hikmet, poiché sarà proprio la sorella di Samet, attraverso le sue indagini, a scoprire la verità sui figli illegittimi di Sumru. La donna partirà per Aksu in cerca di risposte e, purtroppo per Sumru, le otterrà e deciderà di usare questa preziosa informazione per suo tornaconto.