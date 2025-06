Tanti volti noti nella soap La notte nel Cuore: dove abbiamo già visto gli attori

Nella nuova soap opera turca in onda su Canale 5 ci sono diversi volti noti in Italia: chi sono gli attori de La Notte nel Cuore.

Sarà un’estate ricca di novità per gli appassionati di soap opera turchi. In sostituzione dei principali programmi tv, in pausa nei mesi più caldi, Mediaset ha deciso di proporre diversi titoli made in Turchia, sia nel daytime che in prima serata. Uno di questi è già partito e la trama ha già fatto presa sul pubblico di Canale 5: i telespettatori sono stati già rapiti dalla storia dei due gemelli Nuh e Melek.

La notte nel cuore ha già tutte le caratteristiche per entrare nel cuore del pubblico, tra drammi familiari, amori impossibili e colpi di scena a non finire. E, come in molti avranno notato, tanti volti noti nel cast: diversi attori della dizi non sono affatto sconosciuti. I telespettatori di Canale 5 li hanno già visti come protagonisti in altre serie di enorme successo. Ecco tutti i dettagli.

La Notte nel Cuore, dove abbiamo già visto molti attori della soap turca

La storia è appena iniziata ma il pubblico è già rapito. Sumru deciderà di accogliere Nuh e Melek nella sua, nuova, lussuosissima, vita? In attesa di scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti, c’è chi ha riconosciuto volti familiari nel cast della nuova serie. A partire proprio dai due gemelli: lei è Hafsanur Sancaktukan, protagonista di If you love, serie disponibile esclusivamente su Mediaset Infinity, mentre lui è Aras Aydin, lo spietato Behram Dicleli in Tradimento. E, a proposito di gente spietata, non è finita qui.

Da Terra Amara arriva Esra Dermancioglu, che nella soap ambientata a Cukurova ha vestito i panni di Behice Hekimoglu, la perfida zia della dottoressa Mujgan: nella nuova soap è Hikmet, sorella di Samet e cognata di Sumru. E anche questi ultimi sono volti noti: il primo è interpretato da Burak Sergen, Galip Kozcuoglu (padre di Emir) in Endless Love; a dare il volto a Sumru è invece Ece Uslu, nota per aver vestito i panni di Cahide nella serie Come sorelle (trasmessa in prima serata su Canale 5 nell’estate del 2020).

Gli appassionati di Terra Amara, però, avranno riconosciuto anche un vecchi amico: Bulent Polat, l’indimenticabile Gaffur Taskin, torna in tv nei panni di un personaggio meno comico, Bunyamin. Sempre da Cukurova arriverà anche Erkan Bektas, il perfido Abdulkadir Keskin, che tanto ha fatto penare Zuleyha nel corso della quarta stagione della dizi. Ne La notte nel cuore, l’attore interpreta Hilal, un personaggio che avrà molto a che fare con Hikmet.