Antonella Clerici critica i canoni estetici: un percorso pericoloso

Un volto popolare che sceglie di alzare la voce contro i modelli irraggiungibili. Antonella Clerici guarda i social, vede la pressione che cresce e la chiama per nome: una deriva pericolosa che ci toglie respiro e misura.

Antonella Clerici non è nuova a prendere posizione senza giri di parole. Tra una puntata di È sempre mezzogiorno e il rapporto diretto con il suo pubblico, la conduttrice resta una presenza concreta, riconoscibile. Nelle ultime ore, su X (l’ex Twitter), ha puntato il dito contro i canoni estetici. Poche parole, chiare. Un allarme: “Deriva pericolosa”. Non aggiunge altro, per ora. Ma a volte basta così.

Perché lo sentiamo sulla pelle. Scorriamo i feed e vediamo sempre gli stessi volti: zigomi perfetti, pelli di porcellana, filtri che cancellano la stanchezza e, insieme, le imperfezioni che ci rendono umani. È qui che la pressione si aggrava. Non riguarda solo il mondo dello spettacolo. Tocca le chat dei licei, i commenti sugli scatti delle vacanze, le videochiamate di lavoro in cui ci chiediamo se “così vado bene”.

I segnali ci sono. Ricerche internazionali mostrano un legame tra uso intenso dei social e insoddisfazione per l’immagine corporea, soprattutto tra i più giovani. In Italia, i servizi che si occupano di disturbi del comportamento alimentare segnalano un aumento delle richieste di aiuto negli ultimi anni. Le associazioni di categoria parlano di un interesse crescente verso i ritocchi estetici tra gli under 30. Non servono percentuali per capire che la tendenza non è un’invenzione giornalistica. È un clima.

E qui torna il senso delle parole di Clerici. Lei, personaggio di punta della Rai, non cavalca l’estetica dell’eterna giovinezza. Anzi. Valorizza la normalità, la goffaggine tenera, la cucina che sporca le dita e profuma di casa. Nel suo gesto pubblico c’è una presa di responsabilità: se chi ha visibilità dice “attenzione, c’è una curva che non mi piace”, il messaggio arriva.

Quando il canone diventa gabbia

Il canone estetico diventa una gabbia quando definisce chi “merita” sguardi e chi no. Quando trasforma il viso in un progetto di cantiere, scandito da scadenze e filler. Quando un adolescente evita la piscina per paura dei giudizi. Quando si parla di “difetti” come se la pelle fosse un curriculum. È qui che la bellezza smette di essere gioco e diventa contabilità. È qui che le piattaforme, con algoritmi che premiano il “perfetto”, ci spingono verso una medesima faccia, un medesimo corpo, una medesima età.

Non serve demonizzare i ritocchi o i filtri. Servono contesto, consapevolezza, proporzione. Sapere che un volto “da copertina” spesso è il risultato di luci, trucco, post-produzione. Sapere che l’autostima non può dipendere dal numero di like. Sapere che la salute mentale ha bisogno di parole gentili, non di confronti continui.

Cosa possiamo fare, davvero

Pretendere trasparenza: se una foto è ritoccata, che lo si dica. Normalizzare il “dietro le quinte”. Diversificare i riferimenti: seguire profili che mostrano corpi reali, età diverse, storie non patinate. Educare al dubbio: spiegare ai ragazzi come funzionano i filtri e perché i confronti online sono falsati. Premiare chi sceglie l’autenticità: programmi, brand, volti pubblici che non rincorrono il clone. Ricordare che il corpo cambia. E che questo cambiamento è vita, non fallimento.

Il post di Antonella Clerici non offre ricette. Apre una porta. Forse è il momento giusto per attraversarla insieme, con passo lento, guardandoci negli specchi di casa senza luci da set. Cosa vediamo, davvero, quando smettiamo di cercare la perfezione e torniamo a cercare noi?