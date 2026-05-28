Black list dei cibi in gravidanza, tre categorie da evitare

La Listeria monocytogenes è il batterio più insidioso per una futura mamma. Si annida nei salumi non cotti (prosciutto crudo, salame, bresaola), nel pesce affumicato a freddo e nei formaggi a pasta molle non pastorizzati (brie, camembert, gorgonzola).

A differenza del toxoplasma, che si prende solo dalla carne cruda, la Listeria sopravvive anche a basse temperature e si trova persino nei cibi pronti come paté e germogli crudi. In gravidanza, l’infezione può causare sintomi banali (febbre, dolori muscolari) ma per il feto le conseguenze sono gravi: aborto, parto prematuro o danni neurologici.

La regola è semplice: carne e pesce sempre ben cotti al cuore, formaggi solo se pastorizzati, e niente cibi crudi o poco cotti.

I rischi chimici: pesce grosso, fegato e caffeina in eccesso

Il mercurio si accumula nei pesci di grossa taglia (tonno, pesce spada, squalo, sgombro reale) e può danneggiare il sistema nervoso del feto. Non vanno eliminati del tutto, ma limitati a una porzione (100 g) a settimana. Il fegato è un concentrato naturale di vitamina A: una sostanza essenziale ma tossica in eccesso, capace di provocare malformazioni.

Meglio evitarlo durante i nove mesi. Anche la caffeina va tenuta sotto controllo: non più di 200-300 mg al giorno (due caffè), perché dosi più alte aumentano il rischio di basso peso alla nascita. La liquirizia, infine, contiene glicirrizina, che alza la pressione e favorisce la ritenzione idrica: non è tossica, ma meglio non esagerare.

Le insidie nascoste: uova crude, prezzemolo in abbondanza e alcol zero

La salmonella si nasconde nelle uova poco cotte o crude: niente tiramisù, maionese fatta in casa o uovo al tegamino dal tuorlo liquido. Il prezzemolo, usato come condimento, è innocuo. Ma i suoi decotti o gli integratori ad alte dosi possono stimolare le contrazioni uterine: in gravidanza si evita l’abuso. L’alcol, infine, è il più noto dei teratogeni: nessuna quantità è considerata sicura, perché interferisce con lo sviluppo del cervello del bambino.

La black list non è una punizione, ma una mappa per orientarsi. La maggior parte degli alimenti è ancora concessa, basta prestare attenzione alla cottura, alla pastorizzazione e alla provenienza. E se hai un dubbio, chiedi al ginecologo. Un pezzo di formaggio in più non vale un rischio.