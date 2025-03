Endless Love, l’annuncio (meraviglioso) dell’attore emoziona i fan

Da venerdì 14 marzo, i telespettatori hanno la possibilità di rivivere una delle storie d’amore più emozionanti di sempre. Su Rete 4, a partire dalle ore 8.35 del mattino, sono tornate le repliche di Endless love, la seguitissima serie turca terminata solo un mese fa su Canale 5. Dal primo incontro sull’autobus, il pubblico ripercorrerà tutte le fasi dell’amore tra Kemal Soydere e Nihan Sezin.

Un amore turbolento, ostacolato sin dal primo momento dal perfido Emir Kozcuoglu, disposto a tutto pur di tenere con sé Nihan. Il finale della soap ha lasciato l’amaro in bocca a gran parte degli appassionati ma proprio per loro è arrivata una bellissima notizia. L’annuncio è apparso sul canale ufficiale di Instagram di uno degli attori protagonisti della dizi turca.

Endless Love, il dolce annuncio arriva sui social: l’attore diventa papà

Come in ogni soap opera che si rispetti, anche in Endless Love le storie d’amore sono si sono rivelate piuttosto tormentate. E non solo quella di Nihan e Kemal, protagonisti assoluti della dizi turca di successo. Tra le relazioni più complicate della serie c’è anche quella con protagonista Tarik Soydere, innamorato ma non ricambiato da Banu. Sul set è stato sfortunato, ma nella vita reale l’attore che ha vestito i panni del fratello di Kemal sta vivendo un vero e proprio sogno.

Attraverso il suo canale Instagram, l’attore Ruzgar Aksoy ha annunciato che diventerà papà per la prima volta. La star di Endless Love, che abbiamo già visto in Terra Amara nel ruolo di Ercument, ha condiviso alcuni scatti in compagnia della moglie, l’attrice e coreografa Yasemin Sancakli e dei loro amati cani. Scatti nei quali si intravede il pancino della futura mamma, meravigliosa con un bouquet di margherite.

“Aspettando un miracolo”, si legge nella didascalia del post, che ha ottenuto il pieno di likes e commenti da parte di fan e sostenitori di ogni angolo del mondo: tutti hanno voluto congratularsi per la splendida novità. Un desiderio realizzato per la coppia, che sognava di allargare la famiglia, come rivelato dallo stesso Ruzgar nello studio di Verissimo qualche mese fa.

“Stiamo bene insieme, ci conosciamo profondamente e ci supportiamo nei momenti di sconforto, siamo due compagni con gli stessi valori”, ha dichiarato l’attore di Endless Love nel corso dell’intervista nel talk show di Silvia Toffanin. I futuri genitori si sono conosciuti ad un concerto, sono legati da otto anni e sono convolati a nozze nel 2023.