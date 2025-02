Su Canale 5 sta per partire una nuova soap turca con la star di Endless Love

Mediaset sta per proporre una nuova, accattivante, soap opera turca che andrà in onda su Canale 5: nel cast anche un amato volto di Endless Love.

Gli appassionati di soap opera turche non hanno nulla da temere. Quando una serie termina, Mediaset è già pronta a offrire al pubblico un titolo nuovo, destinato a regalare emozioni a milioni di fan (di ogni età). Quando Terra Amara ha salutato Canale 5, la rete non ha esitato a proporre Endless Love e, con la fine di quest’ultimo, c’è Tradimento a tenere compagnia nel daytime pomeridiano.

Una catena infinita di novità che entusiasmano i telespettatori, ormai innamorati dei prodotti Made in Turchia. Telespettatori che possono sorridere, poiché proprio su Canale 5 sta per arrivare una nuova storia ricca di intrighi e colpi di scena. Con ogni probabilità, la dizi approderà sul nostro piccolo schermo in estate e nel cast il pubblico italiano ritroverà diversi volti conosciuti, tra cui un attore di Endless Love.

Valley of Hearts è la nuova soap turca in arrivo su Canale 5: nel cast anche l’attore di Endless Love

Serie turche, che passione! Anche se c’è chi non riesce ad attendere e preferisce seguirle in lingua originale (servendosi dei sottotitoli), Mediaset sta accontentando gli appassionati del genere, offrendo sempre nuovi titoli, anno dopo anno. Anche in estate, per occupare lo slot normalmente affidato alle trasmissioni pomeridiane di Maria De Filippi. È proprio in quella fascia pomeridiana di Canale 5 che, tra qualche mese, potrebbe arrivare Valley of Hearts.

Una soap drammatica, ricca di colpi di scena.. e volti noti. Nel cast della dizi, infatti, compaiono diversi attori già visti in soap andate in onda nel nostro Paese. Tra questi Burak Sergen, Galip Kozcuoglu, padre di Emir e Asu in Endless Love, e Esra Dermancioglu, la spietata Behice Hekimoglu in Terra Amara. Da Terra Amara arriva anche Bulent Polat, interprete di Gaffur Taskin.

Valley of Hearts, il cui titolo originale è Siyah Kalp, narra la storia di Nuh e Melek , due gemelli che decidono di piombare nella nuova vita della madre Sumru e vendicarsi per essere stati abbandonati quando erano ancora in fasce. I due ragazzi cercano la madre quando scoprono che la donna ha sposato Samet Sansalan (Burak Sergen), uno degli imprenditori più ricchi e potenti della Cappadocia.

L’obiettivo di Nuh e Melek sarà quello di chiedere ciò che spetta loro, ma si ritroveranno di fronte un muro: Sumru non vorrà far trapelare nulla circa il suo passato. I due ragazzi, però, riusciranno a inserirsi nella sua nuova famiglia e, in particolare, Melek stringerà un rapporto speciale con Cihan, primogenito di Samet (non figlio di Sumru), creando scompiglio e caos.