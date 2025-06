Borsa per il mare fai da te: come crearne una in pochissimo tempo e in modo semplice

Ti svelo come fare autonomamente una borsa. Il materiale? Tutto di riciclo. Non spenderai un euro!

Hai bisogno di una borsa per il mare? Non correre a comprarla, ti assicuro che potresti crearne una autonomamente. Ti basta un po’ di manualità e di amore per il riciclo creativo.

Ti assicuro che riuscirai in pochissimo tempo e in modo semplice a creare una borsa perfetta per le tue giornate al mare durante le vacanze con i bambini. Continua a leggere e ti mostrerò come fare.

Borsa per il mare fai da te: ecco come crearne una con materiali di riciclo

L’estate ormai è arrivata e sempre più famiglie si recano al mare o in piscina. Capita spesso di portarsi dietro asciugamani, creme solari e in generale tanti prodotti che necessitano di essere trasportati in qualche modo.

Ed è qui che entra in gioco lei, la borsa per il mare: colorata, bella, simbolo della giornate estive trascorse in famiglia. Vuoi renderla un oggetto ancora più intimo e personale? Non comprarla. Falla tu, con le tue mani.

Ti servirà un vecchio asciugamano grande oppure un telo mare, che fungerà da base del progetto. Per le cuciture puoi utilizzare ago e filo robusto oppure una macchina da cucire, a seconda di ciò che hai a disposizione. I manici possono essere facilmente ricavati da una vecchia cintura, da un pezzo di corda spessa o, se preferisci, puoi acquistarli già pronti.

Ti occorreranno anche delle forbici da tessuto per tagliare con precisione, alcuni spilli per fermare le parti prima di cucire e, facoltativamente, del gesso da sarta o una penna per tessuto per segnare i punti di riferimento.

Come creare una borsa da mare fai da te