La Forza di una Donna, svolta clamorosa: ecco come Bahar diventa ricca (spoiler turchi)

Una vera e propria pioggia di serie turche, quella che sta invadendo i nostri palinsesti tv nel periodo estivo. Una buona notizia per gli appassionati delle cosiddette dizi, proposta da Mediaset sia nel daytime che in prima serata. Il primo nuovo titolo ad approdare su Canale 5 è stato La Forza di Una Donna, la serie drammatica incentrata sulla vita (turbolenta) di Bahar Cesmeli.

Sin dalla sua infanzia, Bahar ha dovuto affrontare infinite difficoltà, ma è in seguito alla morte del marito Sarp che per lei è iniziato un vero incubo. Senza soldi e senza alcun aiuto, la donna si fa in quattro per crescere i suoi piccoli Doruk e Nisan, lottando giorno dopo giorno per non far pesare su di loro i gravi problemi economici. Problemi che, però, molto presto spariranno perché per Bahar inizierà una nuova vita.

La Forza di una Donna, spoiler dalla Turchia: Bahar diventa ricca, cosa succede

Non c’è pace per Bahar, la protagonista de La Forza di una donna. Come se le difficoltà non fossero state già abbastanza, la donna dovrà affrontare anche una grave malattia. Le sue condizioni saranno critiche e sarà necessario un trapianto del midollo osseo per sopravvivere, ma dopo l’ennesima batosta arriverà una gioia anche per lei. Tutto cambierà quando nella vita di Bahar entrerà Fazilet, una nobildonna che si mostrerà disposta ad aiutarla.

Fazilet è una nota scrittrice e chiederà a Bahar di poter scrivere un libro che racconti la sua vita, dalla perdita del marito alla scoperta della malattia, fino all’intervento chirurgico e alla rinascita. Le due si incontreranno sistematicamente e Bahar racconterà alla scrittrice ogni dettagli del suo passato, così da permetterle di realizzare il libro. Che, in poco tempo, si rivelerà un vero successo.

Intitolato ‘Forza di donna’, il libro conquisterà il pubblico e, grazie ad esso, Bahar riuscirà a guadagnare un bel po’ di denaro e a cambiare, finalmente, vita. La protagonista potrà finalmente dire addio al suo lavoro in stireria e offrire ai suoi bambini maggiore stabilità e un’infanzia più serena. E per gli appassionati della soap turca, c’è una buona notizia che riguarda la programmazione.

A partire dal 7 luglio, la serie andrà in onda con una maxi puntata che va dalle 15.10 alle 16.45: si tratta di ben 45 minuti in più ogni giorno, che faranno da traino ai film, trasmessi al posto di Pomeriggio Cinque News (che chiuderebbe in anticipo dopo poche settimane di messa in onda).