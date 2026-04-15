5 Capispalla da indossare in primavera, non possono mancare nel tuo armadio

Dalle passerelle allo street style, i capispalla diventano i veri protagonisti della primavera 2026, tra ritorni inattesi e nuove interpretazioni di stile. Con l’arrivo della bella stagione, scegliere il capospalla giusto diventa fondamentale per affrontare gli sbalzi di temperatura senza rinunciare all’eleganza. Le tendenze della primavera 2026 raccontano una moda dinamica, dove praticità e personalità si incontrano. Dai modelli più classici a quelli rivisitati in chiave contemporanea, i capispalla si confermano elementi chiave del guardaroba femminile. Non si tratta solo di proteggersi dal vento o dalla pioggia: il capospalla diventa una dichiarazione di stile, capace di trasformare anche il look più semplice. Le nuove proposte puntano su materiali leggeri, linee fluide e dettagli distintivi, offrendo soluzioni versatili per ogni occasione. …

Dalle passerelle allo street style, i capispalla diventano i veri protagonisti della primavera 2026, tra ritorni inattesi e nuove interpretazioni di stile.

Con l’arrivo della bella stagione, scegliere il capospalla giusto diventa fondamentale per affrontare gli sbalzi di temperatura senza rinunciare all’eleganza. Le tendenze della primavera 2026 raccontano una moda dinamica, dove praticità e personalità si incontrano. Dai modelli più classici a quelli rivisitati in chiave contemporanea, i capispalla si confermano elementi chiave del guardaroba femminile.

Non si tratta solo di proteggersi dal vento o dalla pioggia: il capospalla diventa una dichiarazione di stile, capace di trasformare anche il look più semplice. Le nuove proposte puntano su materiali leggeri, linee fluide e dettagli distintivi, offrendo soluzioni versatili per ogni occasione.

Tra ritorni iconici e nuove riletture

Tra i grandi protagonisti della stagione spicca il trench, un classico intramontabile che si rinnova con tagli oversize e tessuti innovativi. Perfetto per le giornate imprevedibili di primavera, viene reinterpretato con colori neutri ma anche con tonalità più audaci, diventando un capo passe-partout. Accanto a lui, torna con forza il blazer, sempre più destrutturato e versatile, ideale sia per un look formale che per uno più casual.

Non mancano le giacche in denim, che si confermano un must anche per il 2026. Il denim si evolve, proponendo lavaggi particolari e dettagli ricercati, rendendo ogni capo unico. Allo stesso tempo, le giacche in pelle leggera conquistano spazio grazie alla loro capacità di aggiungere carattere anche agli outfit più semplici. Linee pulite e vestibilità morbide definiscono una nuova idea di eleganza urbana.

I dettagli che fanno davvero la differenza

Oltre ai modelli, sono i dettagli a rendere questi capispalla davvero indispensabili. Le giacche tecniche, ad esempio, si distinguono per materiali performanti e design minimal, perfetti per affrontare il clima variabile con stile. Tasche funzionali, cappucci nascosti e tessuti impermeabili diventano elementi essenziali per chi cerca praticità senza rinunciare all’estetica.

Un altro elemento chiave è la capacità di questi capi di adattarsi a diverse occasioni. La versatilità è il vero trend della primavera 2026: un trench può essere indossato sopra un abito elegante o con un semplice jeans, mentre un blazer può trasformarsi da capo da ufficio a protagonista di un look serale. Anche le giacche in denim e pelle si prestano a combinazioni infinite, confermando che il capospalla non è più solo un complemento, ma il fulcro dell’intero outfit.