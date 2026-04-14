Tatuaggi in estate belli sì, ma come difenderli dai raggi solari?

L’estate è la stagione dei tatuaggi. Si scoprono le braccia, le gambe, la schiena, e finalmente quel disegno sulla pelle può essere visto. Ma è anche la stagione più insidiosa. Il primo nemico è il sole.

I raggi UV sbiadiscono i pigmenti, trasformando un nero intenso in un grigio spento e un rosso brillante in un rosa slavato. Per un tatuaggio recente, il rischio è ancora più alto: la pelle è una ferita aperta, e l’esposizione al sole può causare bruciature, gonfiori e persino cicatrici.

La regola d’oro è tenere il tatuaggio coperto con indumenti di cotone leggero o con una protezione solare a schermo totale, almeno 50+, per i primi due mesi. Dopo, la crema solare va applicata ogni volta che ci si espone, scegliendo una formula minerale, senza ossibenzone, che è meno irritante.

Mare e piscina, i nemici invisibili

Il mare è un altro pericolo. L’acqua salata, combinata con il sole, secca la pelle e aggredisce i pigmenti. Ma il vero problema è la sabbia: i granelli possono irritare il tatuaggio e causare microlesioni. Meglio evitare il bagno in mare per almeno tre settimane dopo il tatuaggio.

La piscina è ancora peggio: il cloro è aggressivo e sbiadisce i colori più velocemente della salsedine. Se non si può proprio resistere, dopo il bagno bisogna risciacquare subito con acqua dolce e applicare una crema idratante specifica. E mai, mai grattare il tatuaggio se prude: il sale e il cloro lo irritano, e grattare rovina il disegno.

L’idratazione e la regola dei due mesi

L’idratazione è fondamentale. Il sole, il mare e il cloro seccano la pelle, e una pelle secca fa sbiadire il tatuaggio. Bisogna applicare una crema idratante specifica per tatuaggi almeno due volte al giorno, evitando prodotti con profumi o alcol. Nei primi due mesi, il tatuaggio va tenuto lontano da qualsiasi fonte di calore intenso: sauna, bagno turco, docce bollenti. Anche il sudore, se in eccesso, può irritare la pelle appena tatuata.

Meglio fare docce fresche e asciugare tamponando, senza strofinare. Alla fine dell’estate, il tatuaggio avrà bisogno di un piccolo ritocco? Forse sì, se non lo si è protetto bene. Ma con le giuste attenzioni, i colori resteranno vivi a lungo.