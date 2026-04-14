Protezione solare tutti i giorni si o no? È giunto

Quando l’estate finisce, la crema solare finisce nel cassetto. È l’errore più comune, e forse il più pericoloso per la pelle del viso. I raggi UVA, quelli che penetrano in profondità e causano invecchiamento precoce e macchie, sono presenti tutto l’anno, anche quando il cielo è coperto.

Passano attraverso le nuvole, attraversano i vetri delle finestre e dell’auto, e colpiscono la pelle senza che tu te ne accorga. Applicare la protezione solare ogni giorno, anche a gennaio, non è un vezzo da maniaci della bellezza, è l’unico modo per prevenire rughe, discromie e, nei casi più gravi, il melanoma.

I dermatologi sono concordi: una protezione almeno SPF 30, meglio 50, va stesa ogni mattina come ultimo passo della skincare, indipendentemente dalla stagione.

Si può usare come base idratante prima del trucco? Dipende

La domanda che molte si pongono è se la crema solare possa sostituire la normale crema idratante e fungere da base per il fondotinta. La risposta è: sì, ma a patto di scegliere il prodotto giusto. Le creme solari per il viso di nuova generazione sono spesso formulate con ingredienti idratanti come acido ialuronico, glicerina e niacinamide, e hanno texture leggere che non ungono. Se la pelle è normale o mista, una crema solare ben formulata può tranquillamente sostituire la crema giorno. Se invece la pelle è molto secca, è meglio applicare prima la propria crema idratante e poi la protezione solare, aspettando qualche minuto tra uno strato e l’altro.

Per quanto riguarda il trucco, la crema solare va stesa come base, lasciata assorbire per 5-10 minuti, e solo dopo si può applicare il fondotinta. Il rischio di far “scivolare” il trucco esiste se la crema è troppo grassa, ma con i prodotti giusti non è un problema.

Come scegliere quella giusta e come applicarla

Per un uso quotidiano sotto il trucco, meglio evitare le creme solari fisiche (quelle a base di ossido di zinco e biossido di titanio), che spesso lasciano un alone bianco e sono più difficili da stendere. Le formule chimiche o ibride sono più leggere e si assorbono in fretta. L’importante è non lesinare sulla quantità: un cucchiaino da caffè per viso e collo è la dose giusta. Se ne metti poca, la protezione reale è molto più bassa di quella indicata in etichetta.

E se durante la giornata sudi o ti tocchi il viso, la protezione diminuisce, quindi sarebbe ideale riapplicarla ogni due ore, ma sotto il trucco è complicato. Un trucco è usare un fondotinta con SPF integrato per i ritocchi, o uno spray solare specifico per il viso. Alla fine, la regola è una: la crema solare non è un optional, è il miglior anti-età che esista. E se la scegli bene, non rovina il trucco.