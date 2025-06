La Forza di una Donna, spoiler turchi: il marito di Bahar è vivo, ecco dov’è (e con chi)

Nonostante il dolore e le sofferenze che sta patendo dal giorno della sua scomparsa, Bahar non avrebbe voluto sposare nessun altro che Sarp. Sin dalla prima puntata de La Forza di una donna, la nuova soap turca proposta da Canale 5, la protagonista ha dimostrato di nutrire un amore smisurato per il marito, che ha perso la vita in modo drammatico in seguito ad una caduta in mare.

Bahar è costretta a crescere i suoi bambini Nisan e Doruk in un quartiere povero e malfamato, distrutta dal peso di una situazione economica disastrata e di problemi di salute sempre più gravi. La donna riuscirà a trovare un altro uomo che possa supportarla? Forse sì, ma dovrà fare i conti con una scoperta che cambierà per sempre tutto: il marito Sarp, in realtà, non è morto.

La Forza di una Donna, spoiler della Turchia: Sarp è vivo, che fine ha fatto il marito di Bahar

L’ultima persona a vederlo in vita è stata Sirin, che lo ha visto cadere in acqua dal traghetto, mentre tentava di raccogliere le pere da portare all’amata Bahar. Gli spoiler turchi de La Forza di una Donna, però, rivelano che ben presto ci sarà un colpo di scena che stravolgerà in modo definitivo la trama della dizi. Sarp, il marito di Bahar, è ancora vivo e si “nasconde” dietro un’altra identità.

Il suo nuovo nome è Alp Karahan ed è sposato con una donna benestante, Piril, rimasta colpita da lui non appena lo ha visto. Cosa è successo davvero? Si scoprirà che Sarp è stato ingannato da Suat, il padre di Piril, che ha approfittato dell’amnesia del ragazzo per costringerlo a sposare la figlia. Dopo l’incidente in mare, a Sarp verrà fatto credere che la sua intera famiglia precedente è scomparsa.

Sarp crederà che Bahar e i suoi bambini siano deceduti e, per questo, deciderà di iniziare una nuova vita, ma c’è di più. Bel presto si scoprirà che, dietro l’inganno, c’è ancora una volta la mente diabolica di Sirin. La sorellastra di Bahar aiuterà Suat nel suo piano, con l’obiettivo di dividere una volta per tutte l’uomo di cui è ossessionata dalla sorella. Missione, compiuta poiché Bahar sposerà Piril e i due avranno anche dei gemelli.

Bahar, nel frattempo, ritroverà il sorriso al fianco di Arif, che si mostrerà un uomo gentile e amorevole con lei e i suoi bambini, ma quando scoprirà la verità su Sarp resterà sconvolta. Anche perché, la donna crederà di essere stata tradita in maniera volontaria dal marito, che l’avrebbe abbandonata per un’altra donna.