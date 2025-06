La forza di una donna, spoiler turchi: scoperta terribile per Bahar, rischia la vita

Con lo stop di Uomini e Donne, su Canale 5 è arrivata una nuova soap opera made in Turchia. La forza di una donna sta andando in onda da pochi giorni ma il pubblico è già rapito dalla storia, dura ed emozionante, di Bahar Cesmeli. Dopo un’infanzia difficile, abbandonata dalla madre, la donna trova la felicità al fianco di Sarp, l’uomo che ama ma che scompare qualche anno dopo.

Bahar è costretta a crescere da sola i due figli piccoli Nisan e Doruk, facendo di tutto per non far pesare loro la situazione drammatica in cui si trova. Sommersa dai problemi economici, la donna è costretta a trasferirsi in un quartiere malfamato, lottando contro le avversità con una forza indicibile. Nelle prossime puntate della dizi, però, per Bahar arriverà una nuova, terribile, notizia.

La forza di una donna, spoiler dalla Turchia: Bahar scopre di avere un grave problema di salute

Nei primi episodi della serie La forza di una donna, il pubblico lo ha già capito: Bahar è disposta a tutto pur di proteggere i suoi figli e regalare loro un sorriso. Una donna coraggiosa, che giorno dopo giorno reagisce a dolori e difficoltà come solo una mamma sa fare- Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, però, rivelano che ben presto la protagonista dovrà fare i conti con l’ennesima batosta.

Proprio quando la situazione sembrava migliorare, con il trasferimento in un quartiere migliore, Bahar scoprirà di essere affetta da una grave forma di anemia. La donna è in pericolo di vita e sarà necessario un trapianto di midollo osseo con estrema urgenza. L’unica persona compatibile per la donazione, però, si rivelerà essere la sorellastra Sirin, che finora non ha mostrato alcuna simpatica per la povera Bahar.

Al contrario, il suo obiettivo è quello di impedire alla madre Hatice di riallacciare il rapporto con Bahar. Tutto fa pensare, quindi, che la ragazza non si rivelerà disposta ad aiutare la sorellastra, nonostante sia in pericolo di vita. Un personaggio perfido e ambiguo, quello di Sirin, in qualche modo legato anche al defunto marito di Bahar: un flashback ha rivelato che la ragazza era presente nel momento della morte di Sarp, precipitato da un traghetto in seguito a una lite avuta proprio con lei.

Sirin sembra avere una sorta di ossessione nei confronti dell’uomo, del quale continua a realizzare ritratti: cosa legava Sarp alla sorellastra della moglie? Appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 ma non per molto: a luglio, la soap andrà in onda alle 14.10 al posto di Tradimento, e sarà seguita da una new entry sempre proveniente dalla Turchia, Forbidden Fruit.