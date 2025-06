È morto: Guzide fa una scoperta inquietante nelle prossime puntate di Tradimento

Una notizia che non fa sorridere i numerosi appassionati di Tradimento. Stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di interrompere la messa in onda della soap a luglio e di mandare in onda gli ultimi episodi a settembre. Una decisione che ha uno scopo ben preciso: evitare di “sprecare” il gran finale in un periodo dell’anno non eccezionale dal punto di vista degli ascolti.

In attesa di scoprire se e quando la dizi verrà effettivamente sospesa, dalla Turchia arrivano delle anticipazioni che fanno rabbrividire. Sin dalla prima puntata della soap, Guzide Ozguder ne ha passate tantissime ma per lei i problemi non sono ancora terminati. Gli spoiler rivelano che, nei prossimi episodi, la giudice farà una scoperta amarissima: una persona a lei molto cara è deceduta.

Tradimento, spoiler prossime puntate: la terribile scoperta di Guzide, dolore immenso

La seconda stagione di Tradimento è entrata nel vivo, ma per assistere al gran finale il pubblico dovrà attendere l’autunno. Dopo lo stop estivo, la soap dovrebbe tornare a settembre e terrà compagnia ai telespettatori fino a novembre circa. Un finale che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena, purtroppo non tutti positivi: per Guzide arriverà un’altra, terribile, batosta, che riguarda il figlio biologico che sta cercando da ormai diverso tempo.

Dopo aver scoperto di non essere la madre di Oylum e del possibile scambio di culle, Guzide non ha perso tempo a cercare il suo vero figlio. Nonostante diversi tentativi andati a vuoto, la giudice individuerà il giovane Dundar e anche il test del DNA sembrerà dare una risposta positiva. La verità però sarà un’altra e non sarà facile da digerire: a confessare tutto sarà proprio Tarik, rapito dagli uomini di Mualla. Quest’ultima, proprio come accaduto con Yesim, da nemica diventerà alleata di Guzide.

Messo alle strette, Tarik rivelerà alla moglie che il loro figlio biologico è morto, La giudice non crederà alle parole dell’avvocato e deciderà di verificare lei stessa, recandosi dalla coppia a cui il bambino fu affidato anni addietro. Si scoprirà che il piccolo, chiamato Murat, aveva delle malformazioni agli arti ed è per questo che Tarik aveva deciso di darlo in adozione a un suo cliente.

La tragedia avvenne quando il piccolo iniziò la scuola: colpito da meningite, i genitori adottivi non riuscirono a sostenere le sue cure. Quando si rivolsero a Tarik per chiedere aiuto, Yenersoy ignorò le loro richieste, invitandoli ad affidare il bambino a qualcun altro. Per Guzide sarà un colpo terribile, soprattutto quando si ritroverà a vedere le foto del suo dolce bambino, che non ha mai potuto conoscere.