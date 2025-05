Tradimento, spoiler turchi: Kahraman su tutte le furie, Oylum l’ha fatta grossa

Quello estivo è un periodo bellissimo per gli appassionati di soap opera turche. Mediaset ha già lanciato il primo dei nuovi titoli, La notte del cuore, che ha debuttato (convincendo già il pubblico) domenica 26 maggio in prima serata. Tante serie nuove da vedere, ma Tradimento resta un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che venerdì 30 maggio dovranno attendere più del dovuto.

L’appuntamento con la soap slitta poiché, in prima serata, arriva Uomini e Donne con la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri. La dizi, però, andrà comunque in onda, ma a partire dalle 23, con una puntata ridotta che terrà compagnia al pubblico fino alle 00.40 circa. La trama si fa sempre più avvincente e dalla Turchia arrivano spoiler incandescente: tra Oylum e Kahraman sta per scoppiare una lite furibonda.

Tradimento, spoiler episodi turchi: Oylum mente a Kahraman, che non trattiene la rabbia

Chi tifa per questa coppia sin dalle prime interazioni in Tradimento sarà felice. Oylum e Kahraman convoleranno a nozze, con la giovane ballerina che deciderà di voltare pagina una volta per tutte e di dimenticare Tolga. Oylum riterrà Kahraman la persona giusta per stare al suo fianco e per prendersi cura del piccolo Can, ma dopo il matrimonio non tutto filerà lisci tra loro. Al contrario, e ancora una volta c’entra Tolga.

Tutto nascerà quando a Istanbul tornerà Aslin, vecchia amica dei protagonisti, che resterà senza parole alla notizia della rottura tra Oylum e Tolga. Credendo che i due siano fatti per stare insieme, organizzerà un piano per farli incontrare a casa sua, a loro insaputa, ma ci sarà un imprevisto. Nel tentativo di mettere fine ad una lite nel vicinato, Aslin verrà ferita e Oylum e Tolga saranno costretti a recarsi alla polizia.

Oylum informerà Kahraman dell’accaduto, ma ometterà un “piccolo” particolare: nel momento del ferimento della sua amica, si trovava col suo ex Tolga. Quando Kahrman scoprirà tutto, si sentirà profondamente tradito e non potrà non pensare che sua moglie sia ancora, in qualche modo, legata al figlio di Oltan, nonostante lei stessa si sia rifiutata di fuggire con lui.

Poco prima di ricevere la proposta di matrimonio dal cugino di Behram, Oylum ha infatti respinto Tolga, che si era precipitato a Villa Dicleli accompagnato da diversi uomini armati, con l’intenzione di portarsi via la donna che ama e il bambino (di cui è il vero padre). Oylum, però, deciderà di non guardare più al passato e accetterà di diventare la moglie di Kahraman, rendendo felice anche Mualla.