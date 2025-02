Endless Love, non è finita: splendida notizia per i fan di Nihan e Kemal

Sono passati circa venti giorni dal gran finale di Endless Love ma il pubblico non ha ancora smaltito l’amarezza. Il tragico epilogo della soap opera turca ha spezzato il cuore a milioni di appassionati che speravano nel lieto fine tra Nihan Sezin e Kemal Soydere. Quest’ultimo invece ha perso la vita proprio davanti agli occhi della sua amata, in un’esplosione organizzata dal perfido Emir.

Il sentimento che lega i due protagonisti, però, è più forte della morte e Nihan troverà la forza di andare avanti nella piccola Deniz, la figlia nata proprio dal grande amore con Kemal. Un finale doloroso, ma per gli appassionati della dizi turca sta per arrivare una notizia meravigliosa. Che riguarda proprio la soap opera che ha fatto compagnia il pubblico di Canale 5 per circa un anno.

Endless Love, arriva l’annuncio che tutti attendevano: Nihan e Kemal tornano in tv

Kemal è morto ma ha portato con sé anche Emir Kozcuoglu, liberando per sempre Nihan dalla cattiveria di quell’uomo. Un sacrificio potente, poiché l’ingegnere ha perso la vita con la consapevolezza di salvare il futuro della donna che ha sempre amato e della loro bambina. In molti avrebbero sperato nel lieto fine, ma c’è chi crede che sia stato proprio l’epilogo drammatico a rendere Endless Love così amata. Amata a tal punto da spingere la Mediaset a prendere un’importante decisione.

La dizi turca con protagonisti Neslihan Atagul (Nihan) e Burak Ozçivit (Kemal) sta per tornare in onda in replica, tutte le mattine, a partire dalla prima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, Endless Love tornerà su Rete 4 ad aprile, quando termineranno le repliche di Terra Amara, un’altra soap turca divenuta un vero e proprio fenomeno televisivo nel nostro Paese.

La storia di Zuleyha è attualmente in onda in replica nella fascia mattutina di Rete 4, con due episodi dalle 8.40 alle 10.40. A partire da aprile, Endless Love occuperà proprio questo slot e tornerà con due puntate al giorno in replica, a partire dal primo capitolo della soap. A seguire, come sempre, l’appuntamento con gli episodi inediti di Tempesta d’amore, la soap tedesca trasferitasi dal pomeriggio alla mattina.

Gli appassionati di Endless Love avranno così la possibilità di rituffarsi in questa magica, ma altrettanto turbolenta, storia d’amore, a partire dal primo incontro di Nihan e Kemal, conosciutisi per caso da ragazzini su un autobus. A mettere i bastoni tra le ruote ai due innamorati, sin dall’inizio, lo spietato Emir, pronto a tutto pur di tenere al suo fianco la dolce pittrice.