Endless Love, quando finisce la soap: sorpresa per il pubblico e dramma per Nihan

Il momento tanto atteso sta per arrivare e il pubblico potrà, finalmente, scoprire come si concluderà l’infinità battaglia tra Kemal Soydere ed Emir Kozcuoglu. I due protagonisti di Endless Love si sono fatti la guerra per tutta la durata della soap opera turca e, stando agli spoiler, lo faranno fino alla fine. L’obiettivo di entrambi è quello di trascorrere la vita al fianco della giovane Nihan Sezin, da sempre innamorata di Kemal.

Sin dalle prime puntate della dizi turca, Kozcuoglu dimostrerà di essere pronto a tutto pur di rovinare il sogno d’amore di Nihan e del suo nemico e l’imprenditore non si arrenderà, fino all’ultimo. A proposito di gran finale, Mediaset ha reso nota la data in cui andrà in onda l’ultima puntata della soap opera turca: c’è una novità importante per il pubblico.

Quando va in onda l’ultima puntata di Endless Love su Canale 5

Il conto alla rovescia è partito poiché manca sempre meno al gran finale di Endless Love. Per garantirsi maggiori puntate e allungare la messa in onda, Mediaset ha di recente cancellato gli appuntamenti in prima serata e del sabato pomeriggio. Le battute finali della soap, però, ormai sono vicinissime e c’è una data da cerchiare in rosso sul calendario per gli appassionati della dizi turca.

Si tratta di martedì 4 febbraio, quando su Canale 5 andrà in onda l‘ultima puntata della soap, in esclusiva in prima serata. Per concludere in bellezza, infatti, la rete deciderà di ripristinare l’appuntamento in prime time, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni. Non tutte positive, però, poiché chi spererà nel lieto fine tra Nihan e Kemal, resterà decisamente deluso.

Gli spoiler dell’ultima puntata della soap rivelano che i due innamorati non riusciranno a stare insieme, poiché Soydere dovrà arrendersi all’ennesimo piano diabolico del suo rivale. Emir farà rapire Nihan e la legherà vicino a un precipizio, preceduto da un terreno dove farà piazzare tantissime bombe pronte ad esplodere. Kemal morirà proprio così, a causa dell’esplosione di una mina, ma riuscirà a liberare per sempre la sua amata da Emir.

Prima di far esplodere l’ordigno (che non potrà essere disinnescato), Kemal tirerà a sé Emir per un braccio, condannandolo a morte certa. I due rivali moriranno così, insieme, mettendo fine alla loro lotta nel modo più tragico possibile. Un vero e proprio dramma per Nihan, che arriverà persino a pensare di togliersi la vita, salvo poi trovare la forza di ripartire nell’amore della sua bambina, Deniz.