La ricetta per preparare una gricia perfetta per il pranzo di domani

Scopri i segreti per ottenere una gricia impeccabile! La ricetta da seguire passo dopo passo la trovi proprio qui.

Stupisci la famiglia e/o gli ospiti con un piatto tipico della cucina laziale: la gricia, uno dei piatti più famosi di tutto il mondo.

A base di pecorino e guanciale, la gricia è una delle ricette più amate da tutti. Come prepararla in maniera impeccabile? Scopri la ricetta originale per ottenere una gricia da leccarsi i baffi!

Come preparare la gricia, la ricetta della cucina laziale

La preparazione della gricia è semplicissima, dovrai preparare il condimento mentre la pasta è in cottura, per questo motivo potrai ottenere un pranzo sfizioso in meno di 15 minuti.

Per ottenere una crema impeccabile è importantissimo affidarsi all’acqua di cottura. Dovrai utilizzarla sia per mantecare la pasta che per sciogliere il pecorino romano DOP e ottenere la famosa cremina.

Non cuocere la pasta a lungo, per una buona riuscita del piatto dovrà essere cotta al dente. La cottura, infatti, terminerà in padella con il condimento. Con queste piccole accortezze potrai ottenere un piatto cremoso e perfetto!

Ingredienti

320 gr di rigatoni

80 gr di pecorino romano DOP

200 gr di guanciale

pepe nero q.b.

sale q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è tagliare a fette il guanciale, quindi privalo della cotenna. Nel frattempo metti l’acqua a bollire in una pentola. Non appena raggiunge il bollore, quindi, cuoci la pasta al dente. Nel frattempo in un tegame lascia rosolare il guanciale a fiamma medio alta per circa 5 – 10 minuti. Mescola spesso con un mestolo, altrimenti il guanciale rischia di bruciare. Metti da parte il guanciale e lascia la padella libera. In una ciotola grattugia il Pecorino romano DOP, poi unisci un mestolo di acqua di cottura della pasta così da far sciogliere per bene il pecorino e ottenere una cremina. Scola la pasta e versala in padella, poi aggiungi il pecorino romano DOP che hai fatto sciogliere nell’acqua di cottura in precedenza. Manteca per bene il tutto per qualche minuto, poi aggiungi altro pecorino e aggiusta di sale. Unisci il pepe a piacere, poi il guanciale rosolato e amalgama per qualche minuto. Mescola rapidamente, altrimenti rischi di ottenere una pasta troppo asciutta. La tua gricia è pronta per essere gustata!

