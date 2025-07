2 lavoretti creativi, facili e veloci da fare assieme a figli e nipoti: serve pochissima manualità

Passare del tempo con figli e nipoti può essere un’occasione preziosa per rafforzare i legami familiari e stimolare la creatività, anche senza essere particolarmente portati per lavoretti più complessi come creare una borsa per il mare fai da te.

Non servono grandi abilità manuali o materiali costosi: bastano un pizzico di fantasia, un po’ di tempo insieme e il desiderio di divertirsi. Ecco due lavoretti semplicissimi, perfetti per ogni età, da realizzare in meno di mezz’ora.

Ci ho provato in prima persona con i miei nipoti e anche con mia sorella quando era più piccola. Devo dire che mi sono divertita anche io che, francamente, ho una manualità davvero scarsissima.

2 lavoretti semplicissimi da fare coi bambini e che non richiedono manualità

Il primo di cui ti parlerò è il mio preferito, il barattolo della gratitudine, che è anche un bel gioco educativo. Si prende un barattolo di vetro con coperchio, come quelli della marmellata, e lo si decora insieme ai bambini.

Lo si può avvolgere con un nastrino, adornare con disegni fatti a mano o semplicemente scrivere “grazie” con un pennarello su un’etichetta adesiva. Poi si preparano tanti piccoli foglietti di carta colorata, ritagliati a mano, pronti per essere usati.

Ogni giorno, ciascun membro della famiglia scriverà – o disegnerà, nel caso dei più piccoli – qualcosa per cui è grato. I bigliettini si piegano e si inseriscono nel barattolo, che pian piano si riempirà di pensieri positivi.

A fine settimana, o alla fine del mese, si apre il barattolo e si leggono insieme i messaggi. È un momento emozionante e spesso anche molto divertente. Provaci anche tu.

Un altro dei lavoretti più semplici e divertenti da realizzare insieme a figli o nipoti è creare segnalibri con i bastoncini di legno, come quelli del gelato (perfetto ora che siamo in estate).

Non servono strumenti complicati: bastano dei bastoncini puliti e asciutti, pennarelli colorati, un po’ di colla, occhietti mobili adesivi (se disponibili) e qualche ritaglio di cartoncino o feltro.

Dopo aver distribuito il materiale, si lascia che i bambini colorino i bastoncini liberamente, dando vita a simpatici animaletti, personaggi immaginari o semplici faccine. A piacere, si possono incollare gli occhietti mobili e aggiungere dettagli come orecchie, cappelli o bocche con i ritagli di carta o feltro.

Il risultato è un segnalibro allegro e personalizzato, perfetto da usare nei propri libri o da regalare a parenti e amici. Io e mia sorella, quando eravamo più piccole, li portammo al pranzo di Natale e li regalammo a tutti i nostri familiari che amano leggere. Fu un figurone!