Il bonus dimagrire è realtà: se perdi peso, puoi guadagnare di più

Se sei in sovrappeso e dimagrisci, quest’azienda ti darà un bonus. Ecco di cosa si tratta e come richiederlo…

In Cina, l’obesità è in continuo aumento. Una vera e propria emergenza che sembrerebbe aver a che fare con lo sviluppo economico e l’occidentalizzazione delle abitudini alimentari. Per poter andare incontro a chi sta riscontrando problemi di salute con l’obesità, le aziende si stanno applicando per fare in modo di trovare nuove soluzioni per far rientrare l’emergenza quanto prima.

Una società privata cinese ha pensato di andare incontro ai propri dipendenti dando loro un vero e proprio bonus. Di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

Bonus dimagrire: se perdi peso, vieni pagato di più

Un bonus può essere concesso a un individuo sotto forma di compenso aggiuntivo, ed è proprio così che la società privata cinese, Chengdu Galaxy Magnet Co., Ltd, ha deciso di premiare i dipendenti che riescono a perdere peso.

Cookist, il portale di cucina conosciutissimo in Italia, ha pubblicato le informazioni riguardo il bonus erogato dall’azienda. Se un dipendente riesce a migliorare il proprio fisico dimagrendo, può ricevere un aumento sullo stipendio. Fino ad oggi sono stati distribuiti ben oltre 200.000 yuan di bonus, ovvero circa 24.000 euro.

L’obiettivo è promuovere uno stile di vita sano e, quindi, seguire un’alimentazione equilibrata non solo con lo scopo di dimagrire, ma di stare bene. L’azienda specializzata nella produzione di magneti ha ideato un P a tutti gli effetti per poter accedere al bonus.

Possono partecipare solo i dipendenti in sovrappeso, una volta iscritti dovranno raggiungere tre traguardi differenti. Prima di tutto, però, sarà fondamentale verificare l’idoneità. Nel caso in cui il dipendente risulti idoneo, potrà procedere con gli step successivi.

Una volta acquisito il bonus, il dipende non subirà una penalizzazione nel caso in cui ritorni nuovamente sovrappeso. Oltre a seguire una buona e sana alimentazione, i dipendenti dell’azienda devono anche dimostrare di praticare attività fisica in maniera costante. Solo in questo modo si potrà iniziare ad adottare uno stile di vita sano e movimentato.

Per poter ottenere poi l’incentivo bisognerà dimostrare di aver rispettato determinate regole, bisogna infatti effettuare del movimento in maniera regolare e soprattutto seguire un’alimentazione corretta.

Ad oggi la situazione sembra stia sfuggendo di mano: oltre il 34% della popolazione adulta cinese risulta essere in sovrappeso, il 16,4% rientra nella fascia dell’obesità. Per la salute della popolazione, le aziende svolgono un ruolo fondamentale, e la ditta in questione ne è la dimostrazione.