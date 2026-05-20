Cosa portare in spiaggia, la borsa giusta evita il mal di mare (e il mal di testa)

La borsa da spiaggia non è un sacco senza fondo dove infilare tutto all’ultimo minuto. Chi l’ha preparata con calma la sera prima arriva al lido già rilassato, chi la fa di corsa la mattina dimentica metà delle cose e passa la giornata a chiedere in prestito creme e occhiali.

La regola è semplice: un contenitore capiente ma non gigantesco (le borse troppo grandi si riempiono di sabbia e diventano zavorre), e una lista mentale di ciò che serve davvero. Non stiamo andando in villaggio per due settimane, ma al mare per un giorno. L’essenziale sono quattro categorie: protezione (solare, occhiali, cappello), idratazione (acqua, spuntini leggeri), comfort (telo, ciabatte, costume di ricambio), e un piccolo kit di emergenza (cerotti, salviette, sacchetto per l’umido). Il resto è zavorra.

Cosa non deve mai mancare (e cosa invece è meglio lasciare a casa)

La protezione solare è la priorità assoluta. Un flacone con SPF 50 (non 30, non 20) va applicato mezz’ora prima dell’esposizione e va riapplicato ogni due ore, dopo ogni bagno. Occhiali da sole con certificazione UV (non quelli comprati al mercato) e un cappello a tesa larga proteggono occhi e cuoio capelluto. L’acqua: almeno 1,5 litri a persona, più una bottiglia di riserva.

Le bevande zuccherate dissetano meno e aumentano la sete. Uno spuntino salato (crackers, panino, frutta fresca) evita i picchi glicemici. Il telo va steso sulla sabbia, non usato come asciugamano da bagno: meglio due teli separati. Ciabatte da mare (quelle di gomma, non le infradito eleganti) proteggono dai vetri e dalle schegge di conchiglie. Un sacchetto di plastica richiudibile per telefono e portafogli li salva dalla sabbia e da eventuali schizzi. Cosa lasciare a casa: gioielli di valore (il mare li mangia), libri troppo pesanti, borse di pelle che si rovinano con sale e sabbia.

La tecnica del doppio sacchetto e la lista mentale definitiva

Il trucco per non perdere nulla è il doppio sacchetto: uno per il bagnato (costume, ciabatte) e uno per il secco (telo asciutto, creme). La sera prima, si prepara tutto sul tavolo e si fa una foto con il telefono: la mattina dopo basta controllare l’immagine per vedere se manca qualcosa. Prima di uscire, si verifica: crema solare, occhiali, cappello, acqua, telo, costume di ricambio, spuntino, sacchetti, ciabatte, powerbank (per il telefono).

Con questa lista, la spiaggia diventa un piacere e non un’avventura da sopravvivenza. E il tempo speso a cercare il rossetto nella borsa si trasforma in tempo per godersi il mare. La spiaggia è un luogo semplice: basta portare ciò che serve e lasciare a casa ciò che distrae. La borsa ideale è quella che non pesa, non si apre da sola, e contiene tutto senza essere un armadio. Preparala con calma, e il mare ti accoglierà meglio.