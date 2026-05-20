Cosa portare in spiaggia, la borsa giusta evita il mal di mare (e il mal di testa)

La regola è semplice: un contenitore capiente ma non gigantesco (le borse troppo grandi si riempiono di sabbia e diventano zavorre), e una lista mentale di ciò che serve davvero. Non stiamo andando in villaggio per due settimane, ma al mare per un giorno. L’essenziale sono quattro categorie: protezione (solare, occhiali, cappello), idratazione (acqua, spuntini leggeri), comfort (telo, ciabatte, costume di ricambio), e un piccolo kit di emergenza (cerotti, salviette, sacchetto per l’umido). Il resto è zavorra.
Cosa non deve mai mancare (e cosa invece è meglio lasciare a casa)
La protezione solare è la priorità assoluta. Un flacone con SPF 50 (non 30, non 20) va applicato mezz’ora prima dell’esposizione e va riapplicato ogni due ore, dopo ogni bagno. Occhiali da sole con certificazione UV (non quelli comprati al mercato) e un cappello a tesa larga proteggono occhi e cuoio capelluto. L’acqua: almeno 1,5 litri a persona, più una bottiglia di riserva.
Le bevande zuccherate dissetano meno e aumentano la sete. Uno spuntino salato (crackers, panino, frutta fresca) evita i picchi glicemici. Il telo va steso sulla sabbia, non usato come asciugamano da bagno: meglio due teli separati. Ciabatte da mare (quelle di gomma, non le infradito eleganti) proteggono dai vetri e dalle schegge di conchiglie. Un sacchetto di plastica richiudibile per telefono e portafogli li salva dalla sabbia e da eventuali schizzi. Cosa lasciare a casa: gioielli di valore (il mare li mangia), libri troppo pesanti, borse di pelle che si rovinano con sale e sabbia.
La tecnica del doppio sacchetto e la lista mentale definitiva
Il trucco per non perdere nulla è il doppio sacchetto: uno per il bagnato (costume, ciabatte) e uno per il secco (telo asciutto, creme). La sera prima, si prepara tutto sul tavolo e si fa una foto con il telefono: la mattina dopo basta controllare l’immagine per vedere se manca qualcosa. Prima di uscire, si verifica: crema solare, occhiali, cappello, acqua, telo, costume di ricambio, spuntino, sacchetti, ciabatte, powerbank (per il telefono).
Con questa lista, la spiaggia diventa un piacere e non un’avventura da sopravvivenza. E il tempo speso a cercare il rossetto nella borsa si trasforma in tempo per godersi il mare. La spiaggia è un luogo semplice: basta portare ciò che serve e lasciare a casa ciò che distrae. La borsa ideale è quella che non pesa, non si apre da sola, e contiene tutto senza essere un armadio. Preparala con calma, e il mare ti accoglierà meglio.