Come diminuire gli zuccheri in gravidanza, la glicemia alta non si combatte con la fame (ma con la strategia)

Tra la ventiquattresima e la ventottesima settimana, molte donne scoprono di avere la glicemia alta. Il diabete gestazionale non significa che prima si mangiava male, ma che la placenta produce ormoni che rendono l’insulina meno efficace. Il corpo cerca di compensare, ma a volte non ce la fa. Il primo trattamento non sono i farmaci, ma il cibo.

Non si tratta di dimezzare le porzioni o saltare i pasti: anzi, digiunare peggiora i picchi perché il fegato rilascia glucosio per compensare. La vera strategia è cambiare la qualità dei carboidrati e distribuirli in modo intelligente durante la giornata.

Una dieta a basso indice glicemico, studiata per la singola paziente, riesce a normalizzare la glicemia nella maggior parte dei casi senza bisogno di insulina. L’obiettivo non è eliminare gli zuccheri, ma rallentare il loro assorbimento.

La regola dei tre pasti e degli spuntini (e perché la sera è il momento chiave)

La glicemia si stabilizza se si mangia poco e spesso. Tre pasti principali (colazione, pranzo, cena) e due o tre spuntini (metà mattina, metà pomeriggio, e uno prima di dormire). Lo spuntino notturno è il più importante: una manciata di mandorle, uno yogurt greco, una fetta di pane integrale con un velo di formaggio.

Senza quello, il digiuno notturno può far abbassare troppo la glicemia durante il sonno, e il corpo reagisce svegliandosi con un contraccolpo di zuccheri alti (fenomeno dell’alba). A colazione, via libera a proteine (uova, yogurt, prosciutto cotto) e carboidrati integrali (fette biscottate di segale, avena), ma niente marmellata o succhi di frutta. A pranzo e cena, metà del piatto deve essere di verdure (meglio cotte che crude, perché le fibre si attivano meglio), un quarto di proteine magre, un quarto di carboidrati complessi (quinoa, farro, legumi, pasta integrale). La frutta va mangiata intera, lontano dai pasti principali, e mai la sera.

Gli alimenti che abbassano la glicemia (e quelli che la fanno schizzare)

Non esiste un cibo che “brucia” gli zuccheri, ma alcuni alimenti aiutano a tenere la glicemia stabile. La cannella, ad esempio, migliora la sensibilità insulinica: un cucchiaino al giorno nello yogurt o nel latte. L’aceto di mele diluito prima dei pasti riduce il picco glicemico post-prandiale. I grassi buoni (olio extravergine, avocado, frutta secca) rallentano lo svuotamento dello stomaco. Le fibre solubili (avena, legumi, mele, carote) formano un gel che intrappola gli zuccheri.

Da evitare invece: zucchero, miele, marmellata, dolci, bevande zuccherate, succhi di frutta, riso bianco, patate, pane bianco, crackers, merendine. Anche la frutta troppo dolce (uva, fichi, cachi, banane mature) va limitata a una porzione al giorno. Camminare per 15-20 minuti dopo i pasti principali è un’arma potentissima: i muscoli che si muovono assorbono glucosio senza bisogno di insulina. Con queste accortezze, la maggior parte delle donne con diabete gestazionale non ha bisogno di insulina. La glicemia si normalizza, il bambino cresce sano, e la mamma impara un modo di mangiare che le sarà utile anche dopo il parto. Non è una dieta punitiva, è una dieta intelligente. E la differenza la fa la consapevolezza, non la fame.