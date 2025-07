Forbidden Fruit anticipazioni: scatta già il primo bacio (ma anche un tradimento!)

La nuova soap turca di Canale 5 è appena iniziata ma i colpi di scena non tarderanno ad arrivare: dopo un bacio niente sarà come prima a Forbidden Fruit.

Due sorelle dal carattere opposto ma legatissime l’una all’altra. Su Canale 5 è arrivata una nuova storia tutta da vivere, tra drammi familiari e storie d’amore tormentate. Forbidden Fruit è la nuova dizi turca che Mediaset ha deciso di mandare in onda nella fascia pomeridiana, in sostituzione di Tradimento (che si fermerà per tutto il corso dell’estate e tornerà solo il prossimo settembre).

Sin dalla prima puntata, la nuova serie appare ricca di intrighi e misteri da risolvere, con le due sorella Yildiz e Zeynep assolute protagoniste. I loro obiettivi sono diversi, ma si ritroveranno entrambe a vivere situazioni più grandi di loro, pronte a supportarsi a vicenda. E nei prossimi episodi in arrivo su Canale 5 scatterà già il primo bacio tra due protagonisti, ma attenzione: lui è felicemente fidanzato.

Forbidden Fruit, le anticipazioni delle prossime puntate: Alihan e Zeynep si baciano

Il loro primo incontro è stato tutt’altro che pacifico ma gli appassionati di soap opera sanno che, spesso, le più belle storie d’amore nascono dall’ “odio”. Zeynep è stata prima licenziata e poi riassunta nel giro di pochi minuti da quello che è diventato il suo nuovo capo, l’affascinante Alihan Tasdemir. Un uomo tutto d’un pezzo, apparentemente burbero e scontroso, ma che si rivelerà più tenero del previsto.

Nelle prossime puntate della soap, Alihan non riuscirà a nascondere a lungo l’attrazione che nutre nei confronti della sua dipendente e anche la dolce Zeynep non sembra essere indifferente al suo capo. Peccato, però, che l’imprenditore sia fidanzato ufficialmente con Lal Uzun, pronta a convolare a nozze con lui. Una coppia tra le più amate ed apprezzate dell’alta società di Istanbul, ma per Alihan non si tratta di vero amore.

L’uomo ha più volte spiegato a Lal di non avere intenzioni serie e di vivere la relazione come un divertimento. Questo, però, Zeynep non lo sa e quando saprà dai notiziari del matrimonio del suo capo, non reagirà molto bene. La ragazza, infatti, scoprirà delle nozze proprio quando aveva deciso di conoscere meglio Alihan, ma i suoi sogni si spezzeranno immediatamente. Con una scusa, Zeynep non si presenterà a lavoro ma ecco il colpo di scena.

Alihan intuirà il motivo dell’assenza di Zeynep e deciderà di precipitarsi a casa della ragazza, facendole una sorpresa. Sarà in quel momento che scatterà il primo bacio tra i due protagonisti della nuova soap Forbidden Fruit. E non sarà l’unico, poiché l’imprenditore non si fermerà e darà anche un secondo bacio alla sua dipendente. Prima di salutarla, la inviterà a tornare in ufficio.