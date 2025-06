Tradimento, spoiler turchi: Kahraman distrutto, scoperta terribile

Nelle prossime puntate della soap turca Tradimento in arrivo su Canale 5 ci sarà una svolta drammatica per il personaggio di Kahraman.

Da quando è approdato nella soap opera, ha portato una ventata di positività. A differenza dei suoi familiari, Kahraman è un uomo sincero e rispettabile, pronto ad aiutare Oylum sin dalle sue prime apparizioni in Tradimento. E proprio la giovane Yenersoy non ha perso tempo ad affezionarsi al cugino del suo ormai ex marito, che ha saputo conquistarla proprio con la sua bontà.

Dopo diverse difficoltà, i due sembrano aver trovato il loro equilibrio, ma (come in ogni soap opere che si rispetti) ben presto si ritroveranno a fare i conti con nuovi problemi. In particolare, Kahraman farà una scoperta sconcertante che riguarda il suo passato. Qualcuno gli ha mentito sin dalla nascita, facendogli credere di essere chi in realtà non è mai stato.

Tradimento, spoiler degli episodi turchi: Kahraman fa una scoperta che cambia per sempre tutto

C’è chi fa ancora il tifo per il ritorno di fiamma tra Oylum e Tolga in Tradimento, ma in molti sono diventati totalmente parte del “team Kahraman”. I cugino di Behram è apparso immediatamente la persona giusta per Oylum, pronto a starle accanto e a difenderla contro tutto e tutti. Tra i due però nasceranno nuovi problemi, in particolare dopo la decisione che la ragazza prenderà senza dire nulla al marito.

Con Tolga in fin di vita, Oylum scoprirà di essere compatibile per donare il rene al sue ex, bisognoso di un trapianto. La Yenersoy non esiterà ad acconsentire all’operazione, ma lo farà senza proferire parola con Kahraman, che non la prenderà bene quando verrà al corrente di tutto. Per il giovane Dicleli, però, non sarà finita qua perché poco dopo farà un’altra scoperta sconcertante.

Nel cast della soap è appena entrata Kadriye, amante storica di Sezai, che creerà un bel po’ di problemi anche nel matrimonio tra l’avvocato e Guzide. La misteriosa donna, però, è legata anche a Kahraman poiché si scoprirà che è la madre biologica del giovane. A nascondere tutto, all’epoca, fu Mualla, poiché Kadriye è stata anche amante del marito: la donna credeva che Kahraman fosse il figlio illegittimo del suo compagno.

Per questa ragione, ha affidato il bambino alla sorella, così da non creare scandali in famiglia. Kahraman non è, quindi, il cugino del defunto Behram ma suo fratello? È quello che potrebbe sembrare, ma la verità sarà ancora un’altra. Kadriye è davvero la madre di Kahraman ma il padre non è altri che Sezai. A differenza di quello che ha sempre pensato Ipek, l’amante segreta del padre è stata per anni Kadriye e non Guzide.