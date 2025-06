Come finisce Tradimento: prima la gioia per la gravidanza, poi il tragico addio

Dalla Turchia arrivano le anticipazioni delle ultime puntate di Tradimento, in onda su Canale 5 in autunno dopo la pausa estiva.

Manca sempre meno al gran finale di Tradimento, una delle soap opere turche più amate degli ultimi anni. Come già accaduto per altri titoli, però, Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda della serie nel periodo estivo, così che le ultime puntate siano trasmesse in autunno, un periodo decisamente più florido in termini di share. Grazie alle anticipazioni, però, è possibile scoprire in anteprima quale sarà l’epilogo della storia.

Gli appassionati di dizi turche sapranno che raramente questi racconti presentano un lieto fine. Basti pensare a Terra Amara e alla povera Zuleyha Altun, che ha dovuto dire addio a ben tre uomini di cui si è innamorata nel corso delle stagioni. Anche in Tradimento non mancheranno le tragedie, nonostante la notizia di una gravidanza scaldi il cuore di una delle coppie della soap.

Tradimento, come finisce la soap turca: gioie e dolori, strazio al funerale del protagonista

Guzide Ozguder sta facendo i conti con enormi difficoltà sin dalla prima puntata della soap opera Tradimento. Come lei, anche quella che tutti credevano essere sua figlia, Oylum Yenersoy, che dopo tante vicissitudini, sembra aver trovato la vera felicità al fianco di Kahraman. Una felicità che durerà a lungo? Gli spoiler provenienti dalla Turchia preannunciano buone notizie per la coppia.

I due, convolati da poco a nozze nelle puntate italiane, scopriranno di essere in attesa di un bambino nel gran finale della serie turca. Una notizia meravigliosa, che scalderà il cuore della coppia, ma per Oylum non mancheranno i momenti di tristezza. Se da un lato la notizia della gravidanza le riempirà il cuore, dall’altro dovrà fare i conti con la morte improvvisa di un uomo che ha amato per tanto tempo.

Gli spoiler turchi anticipano che Tolga perderà la vita nelle ultime puntate di Tradimento, per mano della spietata Ipek. In realtà, la figlia di Sezai vorrà colpire Oltan, responsabile di non voler dare un’altra chance alla loro storia d’amore. Nel bel mezzo della loro discussione, però, arriverà Tolga e si metterà proprio tra il padre e la perfida rossa: il ragazzo farà da scudo a Oltan e morirà sul colpo.

L’uomo si sentirà terribilmente in colpa per la morte del figlio ma non sarà l’unico: al funerale, anche Oylum dovrà affrontare il profondo rimorso per non aver rivelato a Tolga di essere il padre di Can. Un dolore immenso anche per il pubblico, che sperava in un finale diverso per un personaggio che si è mostrato buono sin dalle prime puntate.