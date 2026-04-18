Delcolletè la scarpa femminile ed elegante per eccellenza, ma in primavera la possiamo indossare con le calze o no?

C’è stata un’epoca in cui mostrare le calze con le décolleté era considerato un errore imperdonabile. Il galateo più rigido imponeva il collant a vista solo con scarpe chiuse e basse, mai con il tacco affilato della pump. Poi la moda ha cominciato a divertirsi, e le regole sono saltate.

Oggi indossare un paio di calze a costine con delle décolleté in pelle nera non è più un peccato, è una dichiarazione di intenti.

Lo street style lo ha sdoganato, le sfilate lo hanno consacrato, e le donne hanno riscoperto il piacere di un abbinamento che un tempo sarebbe stato relegato alle nonne o agli uffici rigidi. Il segreto non è la calza in sé, ma il coraggio di osare con consapevolezza.

Calze sottili o spesse? Dipende dall’effetto che vuoi ottenere

Per un look sofisticato ma attuale, i calzini sottili a costine, magari in cotone o seta, sono perfetti con una gonna midi o un tailleur sartoriale. Chi ama il contrasto deciso può puntare su calze spesse di lana o modelli ricamati, da abbinare a décolleté in pelle liscia o scamosciata. L’importante è che la calza non copra la scarpa, ma la valorizzi.

Un gambaletto che arriva appena sopra la caviglia, indossato con una décolleté a punta affusolata, crea una linea pulita e moderna. Se invece si sceglie il collant, meglio quelli color carne effetto “nude”, che stanno tornando di moda anche grazie a certi esempi reali, e che risultano eleganti quando la temperatura è ancora incerta.

L’occasione comanda, ma la personalità decide

La scelta delle calze va sempre calibrata sull’occasione. Per un matrimonio o una cerimonia formale, meglio optare per calze velate o collant nude, che non rubano la scena alla scarpa. Per un aperitivo o una giornata in ufficio, invece, i calzini a vista possono diventare quel dettaglio di personalità in più che fa la differenza.

La primavera è la stagione giusta per sperimentare, perché il clima non è né troppo freddo né troppo caldo. Le décolleté, con il tacco che slancia e la punta che affila, restano le scarpe più eleganti del guardaroba femminile. Che le si indossino con calze o senza, l’importante è sentirsi a proprio agio. Perché la vera eleganza, alla fine, non sta nelle regole, ma nel modo in cui ci si porta addosso.