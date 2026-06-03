Borsa pochette, non è per tutte le occasioni: 3 regole per non sbagliare

Il suo territorio d’elezione sono i matrimoni, le cene di gala, i cocktail party, il teatro, le cene eleganti in ristoranti stellati. In questi contesti, la pochette sostituisce la borsa a tracolla o a mano, perché la sua compattezza e la sua linea pulita non rubano la scena all’abito.

L’errore più comune è usare la pochette di giorno, ad esempio per andare al mercato o al supermercato: non solo è scomoda (non ci sta l’ombrello, né una bottiglia d’acqua), ma stona con l’abbigliamento casual. Esistono poche eccezioni: le maxi pochettes morbide, quasi delle borse a mano senza manici, possono essere usate anche di giorno se abbinate a un look minimal e urbano. Ma la regola d’oro è: più l’occasione è elegante, più la pochette è appropriata. Più è informale, meglio una borsa normale.

Come sceglierla in base all’abito e al contesto (e perché il nero non è sempre la scelta giusta)

La pochette ideale non è mai troppo grande: le dimensioni massime sono quelle di un libro tascabile (circa 20×12 cm). Deve contenere il necessario, non tutto. Il colore: il nero è elegante ma scontato. Per un matrimonio estivo, una pochette color pastello o metallizzata (oro, argento, bronzo) è più vivace e si sposa meglio con abiti chiari. Per una cena formale invernale, il velluto o il raso in tonalità gioiello (blu notte, smeraldo, borgogna) aggiunge profondità. La pochette non deve mai competere con l’abito: se il vestito è molto decorato, meglio una pochette liscia; se l’abito è semplice, si può osare con una pochette ricamata o con una chiusura vistosa. Il materiale: la pelle lucida, il raso e il velluto sono formali; la paglia o il tessuto sono più casual.

La pochette a busta (senza manici) si tiene in mano o sotto il braccio; quella con catenella si può portare a spalla, ma in occasioni eleganti è meglio tenerla a mano.

Gli errori da evitare: non riempirla troppo e non usarla mai per eventi informali

L’errore più comune è cercare di infilarci tutto: smartphone, portafoglio grande, chiavi con portachiavi voluminoso, pacchetto di fazzoletti. Così la pochette si deforma, la chiusura non regge e l’effetto elegante svanisce. La regola è: telefono, due carte, un rossetto, un paio di chiavi minime. Il resto si lascia a casa o si affida al partner. Altro errore: usare la pochette per un aperitivo al bar, un pranzo in famiglia o una gita al mare. In quei casi, una borsa a tracolla o uno zaino sono molto più pratici e adeguati.

La pochette è l’accessorio delle occasioni speciali, non della vita quotidiana. Se la indossi per andare a fare la spesa, non solo è scomoda, ma rischi di sembrare fuori luogo. L’ultimo consiglio: se non sei abituata a portare una pochette, fai una prova a casa. Cammina, siediti, alzati. Se la borsa ti cade o ti dà fastidio, forse è il momento di ripensare la scelta. La pochette è elegante solo se indossata con disinvoltura. Se la tieni stretta come se temessi che ti rubino, l’effetto è l’opposto. Scegli il momento giusto, l’abito giusto, e lascia che la pochette faccia il suo lavoro: essere un dettaglio raffinato, non un pensiero costante