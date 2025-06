Uomini e Donne, Giovanni a ruota libera: la frecciatina è per Mario Cusitore?

Come ogni anno, anche stavolta Uomini e Donne è in pausa nel corso del periodo estivo. Il dating show di Maria De Filippi si è interrotto a fine maggio e tornerà regolarmente in onda a settembre, con nuovi appuntamenti e nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco. Nonostante lo stop in televisione, però, sui social si continua a parlare dei volti che hanno preso parte al programma.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ad esempio, sono finiti nel vortice del gossip per via di una presunta crisi, che avrebbe messo già fine alla loro relazione. Oltre al trono classico, però, anche il trono over fa chiacchierare e, nello specifico, alcune parole dell’ex cavaliere Giovanni Siciliano. Una vera e propria frecciatina, ma rivolta a chi? Per molti non ci sono dubbi: il destinatario è Mario Cusitore, a sua volta ex protagonista del parterre maschile del programma.

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano lancia una frecciatina sui social: perché tutti pensano a Mario

Il suo percorso a Uomini e Donne non è stato esente da alti e bassi ma, alla fine, Giovanni Siciliano è riuscito a trovare la donna con cui lasciare il programma. Dopo diversi tira e molla, Francesc Cruciani ha deciso di dare un’altra possibilità al cavaliere campano e, oggi, i due fanno coppia fissa. E, sui rispettivi canali social, condividono foto e video delle loro giornate.. e qualche frecciatina che non è passata inosservata.

Nei giorni scorsi, direttamente dalla spiaggia, Giovanni ha avuto qualcosa da ridire su alcuni ex cavalieri di Uomini e Donne. Nessun nome è stato citato esplicitamente, ma le parole utilizzate da Siciliano hanno scatenato un’ipotesi su tutte nella mente dei fan. “Ex cavalieri che pur di essere chiamati in trasmissione sono disposti a fare le pulizie… senza parole”, ha scritto Giovanni.

Nella didascalia al post, l’ex cavaliere ha aggiunto che certe persone, pur di tornare in televisione, sono disposte a perdere la propria dignità. Nei commenti, Giovanni ha chiarito di non avere nulla contro coloro che fanno le pulizie per lavoro, per cui nutre il massimo rispetto, ma di aver semplicemente fatto riferimento a una vicenda di gossip. Di cosa si tratta? Per molti non ci sono dubbi.

Nei giorni scorsi, Mario Cusitore ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, nella quale ha parlato della possibilità di tronare a Uomini e Donne. L’ex cavaliere ed ex corteggiatore di Ida Platano ha dichiarato: “Se Maria mi richiama vengo anche di corsa. Mi rimetterei in gioco in qualsiasi veste, anche come addetto alle pulizie o come tronista”. Secondo gran parte dei fan, quindi, quella di Giovanni sarebbe una frecciatina indirizzata proprio a Cusitore.