Uomini e Donne, la nuova tronista viene dal trono over (come Ida Platano)

Gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi stanno attendendo l’inizio di Temptation Island, al via giovedì 3 luglio. Nuove coppie si metteranno in gioco nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e testeranno i propri sentimenti fino a decidere se continuare insieme o interrompere la relazione. Le altre trasmissioni della De Filippi, invece, sono momentaneamente in pausa.

Come ogni anno, nel corso dei mesi estivi Uomini e Donne non va in onda e torna regolarmente a settembre, al consueto orario delle 14.45. Nonostante questo, però, sul web non si smette di parlare praticamente mai di un programma che appassiona milioni e milioni di telespettatori. Le prime indiscrezioni sulla nuova stagione sono già trapelate, compreso il nome di quella che potrebbe essere la nuova (famosissima) tronista.

La nuova tronista di Uomini e Donne potrebbe essere un’ex dama del trono over

Per avere notizie ufficiali sulla nuova edizione di Uomini e Donne è decisamente presto. Al momento, Maria De Filippi e la sua crew sono alle prese con le registrazioni di Temptation Island, a breve in onda in prima serata su Canale 5. Le prime registrazioni della nuova stagione di UeD non si terranno prima di fine agosto, ma diverse voci di corridoio stanno già facendo chiacchierare il pubblico.

Al momento si tratta di semplici indiscrezioni, senza alcuna conferma, ma non si esclude che Maria De Filippi possa attingere dal parterre del trono over per trovare la nuova tronista. Proprio come accaduto con Ida Platano, che da dama è diventata tronista del classico, un’altra grande protagonista degli ultimi mesi potrebbe ritrovarsi in studio in un altro ruolo, del tutto inedito.

Si tratta di Sabrina Zago, una delle dame più chiacchierate dell’ultima edizione, soprattutto per via della turbolenta frequentazione con Giuseppe. La dama era arrivata a provare un sentimento forte per il cavaliere siciliano, che però non ha ricambiato e, alla fine, ha lasciato il programma in compagnia di Rosanna. Anche le altre conoscenze della Zago si sono concluse senza lieto fine: avrà una seconda possibilità nelle vesti di tronista?

Al pubblico non resta che attendere le prossime settimane per avere notizie più certe e c’è anche chi “tifa” per le corteggiatrici non scelte da Gianmarco Steri e spera di rivederle nel programma come troniste. Sia Francesca Polizzi che Nadia Di Diodato sono entrate nel cuore di una grossa fetta di pubblico: Maria De Filippi sceglierà di offrire loro una seconda chance per trovare l’amore in televisione?