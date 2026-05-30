Bucce di mele, non buttarle: 3 modi per trasformarle in oro

L’errore più comune è pensare che la buccia sia solo un “involucro” da scartare. Invece, può diventare un ingrediente per decotti, un addensante naturale grazie alla pectina, o persino un alleato di bellezza. Le bucce di mela, se raccolte da frutti biologici (per evitare pesticidi), possono essere essiccate e conservate per mesi, pronte per essere usate in cucina, in erboristeria o in casa. Non serve avere un orto: basta un po’ di organizzazione e la voglia di non sprecare. In cucina: chips croccanti, aceto fatto in casa e infusi che profumano d’autunno Il primo uso è il più semplice: stendi le bucce su una teglia rivestita di carta forno, spolvera con cannella e zucchero di canna (o eritritolo) e cuoci …

L’errore più comune è pensare che la buccia sia solo un “involucro” da scartare. Invece, può diventare un ingrediente per decotti, un addensante naturale grazie alla pectina, o persino un alleato di bellezza. Le bucce di mela, se raccolte da frutti biologici (per evitare pesticidi), possono essere essiccate e conservate per mesi, pronte per essere usate in cucina, in erboristeria o in casa. Non serve avere un orto: basta un po’ di organizzazione e la voglia di non sprecare.

In cucina: chips croccanti, aceto fatto in casa e infusi che profumano d’autunno

Il primo uso è il più semplice: stendi le bucce su una teglia rivestita di carta forno, spolvera con cannella e zucchero di canna (o eritritolo) e cuoci in forno a 120°C per 15-20 minuti. Otterrai delle chips croccanti, perfette come snack o per guarnire uno yogurt. Il secondo uso richiede più pazienza: metti le bucce in un barattolo di vetro, coprile con acqua e un cucchiaio di zucchero, lascia fermentare per 2-3 settimane. Otterrai un aceto di mele fatto in casa, ricco di enzimi e batteri probiotici. Il terzo uso è l’infuso: essicca le bucce (anche in forno a 50°C per un paio d’ore) e usale per preparare una tisana dal sapore delicato, ideale dopo pasto. Aggiungi un bastoncino di cannella e una fettina di zenzero per un tocco in più. La pectina delle bucce, inoltre, può essere estratta bollendole con acqua e succo di limone e usata come addensante naturale per marmellate (sostituendo la pectina industriale).

Fuori dalla cucina: maschera viso, ammorbidente per capelli e pulizia delle pentol

Le bucce di mela hanno anche usi non alimentari. Lasciate in ammollo in acqua calda per qualche ora, l’acqua di mela diventa un tonico leggermente acido, perfetto per l’ultimo risciacquo dei capelli (le chiude le cuticole e dona lucentezza). Le stesse bucce, strofinate direttamente su pentole in alluminio o acciaio, aiutano a rimuovere le macchie di bruciato: l’acido malico della mela agisce come un delicato sgrassatore naturale. Per il viso, si possono frullare le bucce con un cucchiaio di yogurt e applicare come maschera lenitiva: gli antiossidanti combattono i radicali liberi, la fibra esfolia delicatamente. L’unica accortezza: non usare bucce di mele non biologiche per usi cosmetici o alimentari che non prevedano la cottura (i pesticidi si concentrano sulla buccia). Con questi tre modi, la buccia della mela smette di essere uno scarto e diventa una risorsa. La prossima volta che sbucci una mela, pensaci due volte prima di aprir il secchio. Quella striscia sottile e profumata potrebbe essere l’inizio di qualcosa di buono. Per te, per la tua casa, e per il pianeta.