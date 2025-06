Gianmarco e Cristina, cos’è successo “un mese dopo” la scelta: spunta una foto

L’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne è stata trasmessa venerdì 30 maggio, eccezionalmente in prima serata. Come tutti sanno però tra le registrazioni e la messa in onda trascorrono diversi giorni ed è passato già un mese dal giorno esatto della scelta. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, Gianmarco Steri ha deciso di lasciare il programma in compagnia di Cristina Ferrara.

Una decisione che ha reso felice una grossa fetta di pubblico ma ha fatto storcere il naso ai più scettici, non particolarmente convinti che la salernitana fosse la donna giusta per il tronista. A distanza di un mese, come procedono le cose tra la coppia nata nel dating show di Maria De Filippi? Nelle scorse ore è spuntato uno scatto che non è passato inosservato e che fuga ogni dubbio.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina un mese dopo: la foto non passa inosservata

Un ragazzo amatissimo dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Con la sua semplicità, Gianmarco Steri è entrato nel cuore di tutti e, grazie a Uomini e Donne, è riuscito a trovare anche l’amore. Lo ha fatto alla sua seconda possibilità nel programma, dopo il mancato lieto fine nelle vesti di corteggiatore di Martina De Ioannon, oggi felicemente legata a Ciro Solimeno. Come vanno le cose tra Gianmarco e Cristina?

La risposta arriva direttamente dal profilo social ufficiale del barbiere romano: in occasione del primo mesiversario, Gianmarco ha condiviso due scatti che lo ritraggono in compagnia della sua fidanzata. Il primo è tratto dal momento della scelta, con la neo coppia al centro dello studio, invasa dall’iconica pioggia di petali rossi, il secondo è un selfie che sa di quotidianità.

Più sorridente che mai, Gianmarco condivide una foto in cui si mostra con una Cristina versione skincare: al momento dello scatto, l’ex corteggiatrice ha una coloratissima maschera applicata sul viso. Una foto semplice, proprio come si sta dimostrando la coppia nel corso delle prime settimane insieme: poca esposizione sui social e niente servizi fotografici, solo piccoli momenti di vita vissuta.

Dal momento della scelta, i due neofidanzati si sono separati per pochissimo tempo, dividendosi tra Roma e Salerno e ritagliandosi già il tempo per una prima vacanza insieme. La loro complicità sembra essere alle stelle e, secondo Deianira Marzano, la coppia starebbe progettando di aprire un negozio “hair and beauty” insieme nella Capitale, così da lavorare fianco a fianco.