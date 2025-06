Ida Platano, la confessione su Mario Cusitore (e sul ritorno a Uomini e Donne)

L’attuale edizione di Uomini e Donne è terminata da pochi giorni, ma il pubblico è già in attesa di carpire informazioni e news sulla prossima. Come sempre, il dating show di Maria De Filippi si ferma in estate e tornerà a riempire la fascia pomeridiana di Canale 5 a partire da settembre. Le prime registrazioni si terranno a fine agosto ma, fino a quel momento, sul web non mancheranno le indiscrezioni circa i possibili nuovi tronisti, corteggiatori, dame o cavalieri.

A questo proposito, c’è chi si chiede se in autunno ritroverà in studio uno dei volti più amati della trasmissione Mediaset. Dopo aver partecipato sia al trono over che nelle vesti di tronista, Ida Platano ha deciso di lasciare la trasmissione e di ricominciare la sua vita lontano dalle telecamere. Scelta confermata? A parlare è stata proprio l’hairstylist di Brescia, che, al magazine ufficiale del programma, ha confessato anche di aver risentito Mario Cusitore.

Uomini e Donne, Ida Platano rivela un retroscena su Mario Cusitore

Un tira e molla che ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne per diversi mesi. Nonostante le bugie, Ida Platano ha concesso a Mario Cusitore più di un’occasione, durante il suo percorso sul trono. Il lieto fine, però, non c’è stato poiché il corteggiatore partenopeo non si è comportato in maniera corretta all’esterno dello studio, trascorrendo del tempo con un’altra donna in hotel. Fuori dal programma, Mario ha continuato a cercare Ida per un po’, ma si è trovato davanti un muro.

A distanza di un bel po’ di mesi dalla loro turbolenta rottura, Ida rivela un retroscena inedito sul rapporto con Cusitore, intervistata da Uomini e Donne Magazine. Come riportato da IsaeChia.it, la Platano ha confessato che Mario le ha inviato due video, uno a Natale e uno in occasione del suo compleanno, tramite persone che la seguono. Attraverso le stesse persone Ida ha semplicemente risposto “Grazie”. Niente ritorno di fiamma, insomma, e niente nuovo amore per l’ex dama del trono over.

Nell’intervista, Ida racconta di aver conosciuto una persona lo scorso autunno, ma la loro frequentazione si è interrotta dopo un mese e mezzo. La Platano potrebbe tornare a Uomini e Donne per riprovare a trovare l’amore in tv? Almeno per il momento, le sue intenzioni sembrano essere altre: “La mia vita è andata avanti fuori dal programma, ho una nuova routine e mi sto concentrando sul mio lavoro e sui miei progetti personali”.